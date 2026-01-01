Заради сигнал за бомба подаден тази сутрин са евакуирани служителите и присъстващите в сградата на Съдебната палата в Кърджали, а заседанията са отложени за по-късен час. Това съобщиха от пресцентъра на Окръжния съд в Кърджали, като допълниха, че насроченото днес заседание по делото за катастрофа с починало дете. В която един от подсъдимите е Лютви Местан също е отложена за по-късен час.

За БТА от пресцентъра на Областната дирекция на МВР коментираха, че сигналите са два. Единият е подаден на телефон 112, а вторият – на телефон в сградата на съда. В телефонните обаждания е съобщено една и съща информация – че в сградата е поставено взривно устройство.

В сградата на Съдебната палата, в която се помещават Районен съд и Окръжен съд се извършват действия по претърсване от полицейски екип.