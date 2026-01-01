Двамата полицаи - Георги Малински и Любка Гечева, ескортирали шофьора на автомобила, убил французин на Околовръстния път в София, получиха условни присъди от Софийския апелативен съд. С това магистратите отмениха присъдата на Софийския градски съд, с която униформените бяха оправдани, съобщи NOVA.

Става дума за катастрофата на 25 септември 2022 г., когато Димитър Любенов, шофирайки със 195 км/ч, се заби в движещия се пред него автомобил. При инцидента загина френски турист. Неговата съпруга получи средна телесна повреда, пострада и шофьорът, возещ семейството.

Според прокуратурата двамата униформени, вместо да спрат мощния джип на Любенов и да докладват за нарушението му, взели 200 лв. подкуп и го ескортирали. Двамата станали и свидетели на катастрофата, която предизвикал Любенов, твърди държавното обвинение. Малко след инцидента те бяха уволнени от МВР.

Апелативните магистрати признаха полицаите за виновни за неизпълнение на служебни задължения с цел набавяне на облага за катастрофиралия по-късно шофьор - да продължи да управлява автомобила си след проверка на пътя, както и опит за прикриване на собствените деяния – а именно, че не са докладвали своевременно в районното управление за променена пътна обстановка и настъпило ПТП.

Съдът определи наказание от 2 години лишаване от свобода с 4-годишен изпитателен срок за Малински и 1 година и 6 месеца лишаване от свобода за Гечева с 3 години и 6 месеца изпитателен срок. Двамата трябва да заплатят и разноските по делото. Присъдата подлежи на обжалване и протестиране пред Върховния касационен съд.

В края на декември 2025 г. Софийски градски съд осъди Димитър Любенов на 18 години затвор.