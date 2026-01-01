Двамата лекари от частния медицински кабинет в централния атински квартал „Колонаки“, задържани заради смъртта на популярния гръцки певец Йоргос Мазонакис, ще бъде бъдат разследвани и за финансови нарушения и евентуално пране на пари, съобщи електронното издание на в. „Катимерини“.

Разследването е разпоредено от Хараламбос Вурлиотис, бивш заместник-главен прокурор на Върховния съд на Гърция, който в момента е ръководител на гръцката Служба за борба с прането на пари (ХАМЛА).

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Йоргос Мазонакис почина на 9 септември на 54-годишна възраст по време на плазмофереза – процедура за пречистване на кръвта. Двамата лекари, които са съпрузи, бяха задържани и оставени в предварителния арест в понеделник, след като им бяха повдигнати обвинения за убийство при вероятен умисъл във връзка със смъртта на певеца. И двамата отричат да са извършили нарушение, припомня „Катимерини“.

Случаят предизвика обществен интерес в Гърция заради широката популярност на певеца.

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Гръцкият орган за борба с изпирането на пари има правомощия да запорира имущество на лица, заподозрени в пране на пари, и да предава заключенията от своите проверки на прокуратурата, припомня още изданието.

Певецът беше погребан в понеделник, 14 септември, в Третото атинско гробище след опело в църквата „Света Троица“ в Никея, предшествано от поклонение, определено от семейството като „народно бдение“ и събрало няколко хиляди души.