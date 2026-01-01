Двамата лекари, разследвани във връзка със смъртта на популярния гръцки певец Йоргос Мазонакис, дават днес обяснения пред магистрат в Атина, докато в атинския квартал „Никея“ ще се състои погребението на 54-годишния изпълнител, съобщават гръцката обществена телевизия ЕРТ.
Ήρθε η μαύρη μέρα.— Vagia🎀 (@Vam05286011) September 14, 2026
Καλό ταξίδι Γιώργο. 😢💔🕊️🖤
Εύχομαι τα καθαρματα που σου στέρησαν την ζωή να μην γλιτώσουν.#Μαζωνακης pic.twitter.com/Nqq8ithUS8
Лекарите, които са семейна двойка, се очаква да се явят пред магистрата по обяд. Те трябва да изложат своята версия за случилото се в частния медицински кабинет в квартал „Колонаки“ от пристигането на Мазонакис на 9 септември, за да се подложи на процедурата плазмофереза, до влизането на екипа на гръцката Спешна помощ, извикан заради влошеното му състояние, предава кореспондентът на БТА в Атина Иван Лазаров.
Άγριο παρασκήνιο για τον θάνατο Μαζωνάκη: Στον ανακριτή οι δύο γιατροί - «Κλειδί» η σβησμένη φωτογραφία και η άρση του απορρήτου https://t.co/73PYB5nzH4— BankingNews.gr (@bankingnewsgr) September 14, 2026
Срещу двамата е повдигнато обвинение за излагане на опасност, довело до смърт, извършено в съучастие, съобщиха гръцки медии. Семейството на певеца настоява за по-тежка наказателноправна квалификация и иска да бъде разгледана възможността за обвинение в убийство с евентуален умисъл.
Един от основните въпроси пред разследващите е точната последователност на събитията в кабинета – кога е започнала процедурата по плазмафереза, кога състоянието му се е влошило, кога в кабинета е пристигнал вторият обвиняем лекар и кога е била потърсена Спешна помощ. Според информация на разледващите в материалите по случая има разминавания между дадените показания и часовете, установени от други доказателства.
Γιώργος Μαζωνάκης: Εξετάζεται η αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο για τους δύο γιατρούςhttps://t.co/8S0iLAGPGP— HuffPost Greece (@HuffPostGreece) September 14, 2026
ЕРТ съобщава, че сред доказателствата, които се изследват, е снимка на Мазонакис, лежащ със затворени очи на медицинското легло. Снимката е била възстановена от телефона на обвиняемата лекарка. Властите се опитват да установят точния час, в който е направена, и състоянието на певеца в този момент.
След като двамата обвиняеми дадат обясненията си, магистратите се очаква да решат каква ще бъде по-нататъшната мярка спрямо тях и дали ще останат в ареста за постоянно. Съдебните власти очакват и резултатите от други лабораторни изследвания, които трябва да помогнат за изясняването на причините и обстоятелствата около смъртта на певеца, след като аутопсията не може да установи точните причини.
Междувременно днес в Никея, където Мазонакис е роден и израснал, близки, приятели, колеги и почитатели се сбогуват с певеца. Опелото е насрочено за 13:00 часа местно време в църквата „Света Троица“, след което той ще бъде погребан в Трето атинско гробище.
Φίλοι, συνάδελφοι και άνθρωποι που μοιράστηκαν μαζί του στιγμές μιας ολόκληρης ζωής και καριέρας έδωσαν το «παρών» στην Αγία Τριάδα#μαζωνακηςhttps://t.co/KAKX3zkCFt— Znews_gr (@Znews_gr) September 14, 2026
Прощаването с Мазонакис започна още снощи. По решение на семейството тялото му беше изложено за поклонение в същия храм от 19:30 часа в неделя, 13 септември, до ранните часове на понеделник. Семейството определи поклонението като „народно бдение“.
Yunanistan'ı günlerdir meşgul eden Giorgos Mazonakis'in ölümüyle ilgili soruşturma derinleşiyor. Plazmaferez işlemi, 87 dakikalık kritik zaman aralığı, defibrilatör ve iki doktor hakkındaki suçlama dosyanın merkezinde. https://t.co/GEDTZY9VsR— ÇınarFM | BatıTrakya (@CinarFM) September 14, 2026
Йоргос Мазонакис почина на 9 септември на 54-годишна възраст.