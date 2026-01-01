Двамата лекари, разследвани във връзка със смъртта на популярния гръцки певец Йоргос Мазонакис, дават днес обяснения пред магистрат в Атина, докато в атинския квартал „Никея“ ще се състои погребението на 54-годишния изпълнител, съобщават гръцката обществена телевизия ЕРТ.

Лекарите, които са семейна двойка, се очаква да се явят пред магистрата по обяд. Те трябва да изложат своята версия за случилото се в частния медицински кабинет в квартал „Колонаки“ от пристигането на Мазонакис на 9 септември, за да се подложи на процедурата плазмофереза, до влизането на екипа на гръцката Спешна помощ, извикан заради влошеното му състояние, предава кореспондентът на БТА в Атина Иван Лазаров.

Срещу двамата е повдигнато обвинение за излагане на опасност, довело до смърт, извършено в съучастие, съобщиха гръцки медии. Семейството на певеца настоява за по-тежка наказателноправна квалификация и иска да бъде разгледана възможността за обвинение в убийство с евентуален умисъл.

Един от основните въпроси пред разследващите е точната последователност на събитията в кабинета – кога е започнала процедурата по плазмафереза, кога състоянието му се е влошило, кога в кабинета е пристигнал вторият обвиняем лекар и кога е била потърсена Спешна помощ. Според информация на разледващите в материалите по случая има разминавания между дадените показания и часовете, установени от други доказателства.

ЕРТ съобщава, че сред доказателствата, които се изследват, е снимка на Мазонакис, лежащ със затворени очи на медицинското легло. Снимката е била възстановена от телефона на обвиняемата лекарка. Властите се опитват да установят точния час, в който е направена, и състоянието на певеца в този момент.

След като двамата обвиняеми дадат обясненията си, магистратите се очаква да решат каква ще бъде по-нататъшната мярка спрямо тях и дали ще останат в ареста за постоянно. Съдебните власти очакват и резултатите от други лабораторни изследвания, които трябва да помогнат за изясняването на причините и обстоятелствата около смъртта на певеца, след като аутопсията не може да установи точните причини.

Междувременно днес в Никея, където Мазонакис е роден и израснал, близки, приятели, колеги и почитатели се сбогуват с певеца. Опелото е насрочено за 13:00 часа местно време в църквата „Света Троица“, след което той ще бъде погребан в Трето атинско гробище.

Прощаването с Мазонакис започна още снощи. По решение на семейството тялото му беше изложено за поклонение в същия храм от 19:30 часа в неделя, 13 септември, до ранните часове на понеделник. Семейството определи поклонението като „народно бдение“.

Йоргос Мазонакис почина на 9 септември на 54-годишна възраст.