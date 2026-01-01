Руска атака с дронове по Киев предизвика тревога след пристигането с влак на германския канцлер Фридрих Мерц в украинската столица, предаде Ройтерс.

Кметът на Киев Виталий Кличко съобщи, че е бил нанесен удар по пътното платно на Северния мост. По думите на Кличко отломки от свален летящ обект са паднали върху покрива на жилищна сграда.

Вчера той отново съобщи за атака по Северния мост в Киев.

Предупреждения за въздушни нападения бяха обявени и в други части на Украйна. Властите в североизточната Сумска област съобщиха за петима ранени при руска атака с авиобомба, поразила жилищна сграда.

Мерц пристигна тази сутрин с влак в Киев. Преди посещението руското външно министерство предупреди европейците да не пътуват до Украйна и да не остават на нейна територия.

По време на визитата германският канцлер възнамерява да потвърди по-нататъшната подкрепа на Берлин за Украйна, включително чрез предоставяне на дронове, предназначени за противодействие на руските дронове.

Германия е сред основните поддръжници на Украйна от началото на руската инвазия.

Междувременно руското Министерство на отбраната заяви, че Украйна е атакувала цели на руска територия със стотици дронове.

По-рано Мерц пристигна в Киев, придружаван от ръководители на германски компании от отбранителната промишленост, предаде Ройтерс.

Посещението е израз на подкрепа за украинския президент Володимир Зеленски на фона на засилващите се руски атаки срещу украински градове.

"Днес пристигнах в Киев, защото през следващите седмици Украйна се нуждае от цялата ни подкрепа", заяви Мерц. По думите му руските сили атакуват населени места, жилищни сгради и отоплителна инфраструктура.

"Ако Русия не бъде спряна, рано или късно нейната военна машина ще се обърне срещу нас", каза германският канцлер.

Мерц добави, че ще увери Зеленски в продължаващата подкрепа на Германия. "Днес ще кажа на президента Зеленски, че той и украинският народ могат да продължат да разчитат на нашата помощ", допълни канцлерът.

Мерц ще обяви пакет от мерки в подкрепа на Украйна, който предвижда отпускането на 1 милиарда евро военна помощ и още 350 милиона евро за възстановяване на енергийния сектор, съобщиха представители на германското правителство. Очаква се по време на посещението да бъде финализирано и споразумение за съвместно производство на различни видове дронове.

Германският канцлер е придружаван от министъра на икономиката Катерина Райхе и бизнес делегация, в която участват ръководители на "Сименс енерджи" (Siemens Energy), "Хензолт" (Hensoldt), "Дил Дифенс" (Diehl Defence), "Куантум Системс" (Quantum Systems) и други компании.

Очаква се Мерц да настоява пред украинското правителство и за напредък по реформите, за които настояват партньорите на Киев от ЕС, включително в борбата с корупцията.

След телефонен разговор с Мерц в сряда украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Киев и Берлин скоро ще финализират споразумението за производство на дронове, ракети и свързан с тях софтуер.

Сред основните теми се очаква да бъде бързото производство на дронове прехващачи, предназначени за борба с реактивни безпилотни летателни апарати. Германската компания за отбранителни технологии "Куантум" вече е провела успешни изпитания на такива системи. От лятото насам Русия ежедневно използва десетки високоскоростни реактивни дронове за удари по гражданска и военна инфраструктура.

През април "Куантум" и украински производител на дронове "УАЙ Дроунс" (WIY Drones) обявиха създаването на съвместното предприятие. То ще произвежда дрона прехващач "Стрила" (Strila) и свързани с него технологии за противовъздушна отбрана.

Споразумението предвижда също съвместна разработка и производство на оръжия с обсег над 1000 километра, които Украйна ще може да използва за нанасяне на удари дълбоко на руска територия.