Пожар избухна в апартамент в сливенския квартал „Кольо Фичето“ на 16 ноември около 17:20 часа. Огънят е потушен от един екип на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Сливен.

Забравена храна на печка предизвика пожар в жилище на пети етаж в Шумен

При инцидента няма пострадали. Унищожени са мебели и техника, а 150 кв. м от стените са опушени. Жилището е спасено.

Кола изгоря напълно при пожар в Сливен

Най-вероятната причина за пожара е забравена храна върху електрическа скара.