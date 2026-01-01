Разпитани са свидетели, назначени са съдебномедицинска и съдебнохимически експертизи, иззети са записи от камери за видеонаблюдение по разследването за смъртта на 18-годишно момиче в Драгоман, съобщиха от Софийска окръжна прокуратура.

По случая за срок до 72 часа е задържан Е.Г. на 26 години, служител на „Гранична полиция“. Предстои на 19 ноември съдът да разгледа искането на прокуратурата за вземане спрямо него на мярка за неотклонение „задържане под стража“. Той е обвинен за причиняване на смърт при управление на моторно превозно средство след употреба на алкохол.

На 16 ноември вечерта в Драгоман се състоя бдение в памет на загиналата. На него присъства и директорът на Главна дирекция „Гранична полиция“ Антон Златанов, който каза, че служителят на МВР ще бъде уволнен.

Сигналът за катастрофата в Драгоман е подаден около 4:05 ч. на 15 ноември. Пострадалото момиче е транспортирано в столична болница, където е починало. Според прокуратурата при проверката на шофьора е отчетена концентрация на алкохол в издишания въздух от 1,63 промила.