Мащабна полицейска операция срещу организирана престъпна група за пране на пари обхвана седем области в България. Над 10 души са задържани при координирани действия на полицията и ГДБОП в Пловдив, София, Варна, Благоевград, Враца, Монтана и Велико Търново. Според разследващите групата е използвала мрежа от фиктивни дружества, регистрирани на малоимотни лица у нас и в чужбина, за да прикрива произхода на средства от инвестиционни измами и други престъпления. През банковите сметки на фирмите са преминали преводи за над 10 милиона евро, а при претърсванията са иззети множество доказателства и значителна парична сума.

Мащабна специализирана операция бе проведена днес на територията на няколко области в страната с участието на служители от пловдивския отдел „Противодействие на икономическата престъпност“ и техни колеги от ГД „Национална полиция“ и Дирекция „Киберпрестъпност“ при ГД „Борба с организираната престъпност“.

Синхронизираните множество процесуални и следствени действия на адреси в областите Пловдив, София, Варна, Благоевград, Враца, Монтана и Велико Търново са извършени под надзора на Окръжна прокуратура – Пловдив по досъдебно производство за създадена организирана престъпна група с цел пране на пари.

В хода на операцията с полицейски заповеди са задържани над 10 души, а сред иззетите огромно количество веществени доказателства има и значителна парична сума. До момента е изяснено, че престъпната дейност е реализирана чрез създаване на многобройни фиктивни дружества. Те са били регистрирани на малоимотни хора в България и чужбина и са били ползвани за прикриване на истинския произход на незаконно придобити средства от инвестиционни измами и други престъпления. На този етап е документирано, че през банковите сметки на въпросните фирми-фантоми са преминали преводи на обща стойност над 10 000 000 евро.

Активното разследване продължава.