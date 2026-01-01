Служители на Министерството на вътрешните работи ще излязат на протест на 28 ноември с шествие от сградата на МВР до Министерството на финансите. Акцията е организирана от Синдикалната федерация на служителите в МВР (СФСМВР) съвместно със Синдиката на служителите в затворите в България. Тя ще започне пред вътрешното министерство, след което участниците ще преминат през Министерството на правосъдието и ще продължат към Министерството на финансите.

Протестът няма да бъде насочен единствено срещу замразяването на възнагражденията през 2027 г., а ще изрази натрупаното недоволство от отношението на държавата към работещите в системата за сигурност. Това заяви председателят на Управителния съвет на СФСМВР Илия Кузманов.

„Този протест е малко по-различен. В никакъв случай не излизаме заради замразените възнаграждения. Това е по-скоро протест, който нарекохме протест за чест и достойнство – заради ситуацията, в която сме поставени от политиците и ръководителите на държавата“, посочи Кузманов.

По думите му особено обидно за служителите е решението сектор „Сигурност“ да остане извън обявения единен подход за увеличение на доходите на държавните служители.

„Изключително обиден е начинът, по който бяхме изключени от обещания единен подход за увеличение на доходите в сектора на държавните служители. Оказва се, че този подход не включва сектор „Сигурност“, което е най-малкото странно в условията на глобална криза и война буквално на границите на държавата“, заяви председателят на синдикалната федерация.

Кузманов определи отношенията между служителите на вътрешното ведомство и политическото ръководство на държавата като достигнали критична точка. Според него недоволството е резултат от тенденция, която продължава повече от пет години, а не е насочено единствено към настоящото ръководство на министерството.

„Не искаме повече да бъдем мразени от гражданите заради политики, които се формират от ръководството на държавата и на Министерството на вътрешните работи. Не визирам конкретно настоящото ръководство, защото това е тенденция, която наблюдаваме вече повече от пет години“, подчерта той.

Председателят на СФСМВР заяви, че служителите в системата приемат призванието си като служба в интерес на гражданите, но не са съгласни да бъдат подлагани на масови негативни оценки заради решения, които не зависят от тях.

„Това отношение засяга не само полицаите. В МВР служат и пожарникари, държавни служители по Закона за държавния служител, както и хора, работещи по трудови правоотношения. Обобщенията в обществото са изключително неприятни, неточни и необосновани. Търси се определен ефект, който ние не приемаме. Ние просто не сме такива“, каза Кузманов.

СФСМВР не е уведомена за планираните съкращения

Втората тема, която предизвика реакция в синдикалната организация, са обявените от депутата от „Прогресивна България“ Стефан Белчев намерения за съкращаване на най-малко 2000 работни места в Министерството на вътрешните работи като част от оптимизацията на държавната администрация.

Кузманов заяви, че синдикалната федерация не разполага с официална информация за подобни планове, нито е била уведомена за обхвата, броя на засегнатите служители или начина, по който евентуалните съкращения биха били осъществени.

„Не познавам господин Белчев. Вероятно това е казано от него, но не съм се запознал с тази информация. Ние като синдикална федерация не сме уведомявани нито за разчетите, нито за броя, нито за начина, по който би се случило подобно нещо“, заяви председателят на СФСМВР.

Той изрази съмнение, че има подготвено конкретно решение за съкращенията, тъй като нито политическото, нито професионалното ръководство на МВР е предоставило на синдиката информация за евентуално преструктуриране.

„Подлагам тази информация дори на съмнение, тъй като при нас не е постъпила по никакъв начин – нито официална, нито неофициална информация от политическото и професионалното ръководство на МВР за размера на евентуалните съкращения“, допълни Илия Кузманов.