Американският президент Доналд Тръмп каза на европейските лидери тази седмица, че харчат твърде много за войната в Украйна и биха могли да използват същите тези средства у дома, ако бъде сключено примирие с Русия, заяви днес украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс.

Тръмп се включи чрез телефонно обаждане в срещата на "Коалицията на желаещите" в Берлин в четвъртък, след като се срещна с колегите си от Китай и Русия - Си Дзинпин и Владимир Путин на форума на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС) в Шънджън.

"Той заяви, че Европа харчи твърде много пари, които би могла да отдели за себе си след края на войната", посочи Зеленски пред репортери преди среща с британския министър на отбраната Уес Стрийтинг в Киев.

"Изказването му не звучеше като заплаха", уточни украинският президент.

Зеленски отбеляза, че посещението на Стрийтинг, което се случва след тежката руска бомбардировка срещу Киев, е важен знак на солидарност.

От своя страна Стрийтинг посочи, че е безсмислено Путин да си служи с реториката на мира, след като неговата армия бомбардира гражданска инфраструктура. Той допълни, че нарушението на полското въздушно пространство от Русия преди провеждането на военно учение на "Коалицията на желаещите" в петък е "скандална провокация".

"Най-добрите ответни мерки, които бих призовал всички наши съюзници да приемат, е да направят повече, за да подкрепят Украйна", допълни британският министър на отбраната.

На връщане към Вашингтон вчера Тръмп отбеляза, че на срещата на АТИС Путин ясно е изразил желанието си да прекрати войната в Украйна по пътя на дипломацията.

Зеленски обаче изрази съмнение, че това наистина са истинските намерения на Путин.

"Аз съм малко по-скептичен от американците, че той наистина е готов на компромиси. Между другото, точно това изтъкнах и пред американския преговорен екип", допълни Зеленски.

Путин изглежда непреклонен в исканията си Украйна да отстъпи целия източен регион Донбас в замяна на сключването на примирие. От своя страна Зеленски отхвърля това искане, като посочва, че много украински военнослужещи са загинали, защитавайки тези територии от началото войната, отбелязва Ройтерс.

Украинският президент приветства скорошното изявление на специалните пратеници на САЩ, които заявиха, че европейците са пълноправни партньори в процеса за постигане на мир, който беше възобновен след деветмесечен застой с преговорите в Абу Даби този месец.

Зеленски обаче изтъкна, че американските специални пратеници сега трябва да се споразумеят за графика и дневния ред на следващия кръг от преговори. "Разбира се, Америка ще се опита да организира срещата възможно най-скоро. Уверен съм също, че Русия ще направи всичко възможно, за да забави за подобна среща", посочи украинският държавен глава.