Започна официалното посещение на министър-председателя Румен Радев в Кралство Саудитска Арабия. Визитата на българския премиер е по покана на престолонаследника и министър-председател на Кралство Саудитска Арабия Негово Кралско Височество Принц Мохамед бин Салман бин Абдулазиз Ал Сауд.

Министерски съвет

В Рияд министър-председателят Румен Радев беше посрещнат от д-р Маджид бин Абдула Ал-Касаби, министър на търговията на Кралство Саудитска Арабия и член на Съвета по икономически въпроси и развитие.

Министерски съвет

В рамките на утрешния ден премиерът Румен Радев ще проведе среща с престолонаследника и министър-председател на Кралство Саудитска Арабия Принц Мохамед бин Салман бин Абдулазиз Ал Сауд. Двустранни срещи ще проведат и членовете на водената от Румен Радев делегация, в която участват вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев, министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев, министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев и министърът на туризма Илин Димитров.