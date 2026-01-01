Световната продоволствена програма (СПП) на ООН заяви днес, че планира да предостави помощ на по-малко хора през следващата година заради недостиг на финансиране, въпреки че предупреждава за опасността от световна продоволствена криза, съпоставима с тази след началото на войната в Украйна, предаде Ройтерс.

СПП, която от миналия месец се ръководи от американеца Люк Линдберг, отправи призив за осигуряване на 12 милиарда долара през 2027 г., с които да подпомогне 91 милиона души по света. Това е по-малко от 110-те милиона души, на които организацията планираше да окаже помощ през 2026 г.

Предвидената помощ ще обхване едва една трета от общо 266 милиона души, изправени пред остър и тежък недостиг на храна. Войната с Иран повишава цените на хранителните продукти и транспортните разходи, а силното климатично явление Ел Ниньо застрашава селскостопанското производство, което създава риск от глад в страни като разкъсвания от война Судан.

"Недостигът на средства ни принуждава да вземаме трудни решения", заяви на пресконференция в Женева директорката в СПП Лора Търнър. Тя добави, че призивът на организацията за осигуряване на 13 милиарда долара през 2026 г. е получил едва половината от необходимото финансиране.

Друг представител на СПП предупреди, че през 2027 г. вероятно ще настъпи нова продоволствена криза и организацията ще бъде принудена да съсредоточи усилията си върху най-уязвимите хора.

"Скоро може да се изправим пред трета световна продоволствена криза за шест години", заяви Матю Холингуърт от СПП, визирайки рязкото поскъпване на храните по време на пандемията от КОВИД-19 и след руската инвазия в Украйна през 2022 г.