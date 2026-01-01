Трима мъже са задържани при специализирана полицейска операция срещу престъпления, свързани с незаконно търсене и притежание на културни ценности в Русенско, съобщиха от МВР.

МВР

Акцията е проведена на 18 ноември от служители на сектор „Противодействие на криминалната престъпност“ при Областната дирекция на МВР в Русе.

Около 13:30 часа на пътя между селата Червена вода и Тетово полицаите спрели за проверка автомобил. 66-годишният шофьор бил задържан, а полицейските действия продължили спрямо още двама мъже на 64 и 53 години.

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Последвали претърсвания на няколко имота в Русе и на имот в село в Разградска област. При акцията криминалистите открили и иззели металотърсач, електронни багети, пойнтер, кръстче, както и над 80 монети и други предмети с белези на културни ценности.

МВР

Тримата мъже са задържани. Операцията е проведена в рамките на разследване за престъпления, свързани с културни ценности, под надзора на Окръжната прокуратура в Русе.

Работата по случая продължава, като се изясняват всички обстоятелства и евентуалната съпричастност на задържаните към разследваните престъпления.