Общо 76% очакват изкуственият интелект (AI) да промени живота и работата им през следващите пет години, докато едва 11% не очакват подобна промяна, сочат данни от проучване на „Тренд“.

Изследването е по поръчка на AI EXPO BULGARIA 2026 и е проведено в периода 12–18 октомври 2026 г. сред 1002 респонденти на възраст над 18 години чрез преки стандартизирани интервюта „лице в лице“. Максимално допустимата стохастична грешка е ±3,1%.

Всеки трети българин използва AI поне няколко пъти седмично, но 75% виждат заплаха за работните места, пише в проучването. Според него 10% от анкетираните използват инструменти като ChatGPT, Gemini и Copilot всеки ден, а други 23% – няколко пъти седмично. Допълнително 14% ги използват няколко пъти месечно, а 15% – по-рядко. Общо 28% заявяват, че никога не са използвали подобни инструменти.

Общо 56% от интервюираните граждани заявяват готовност да използват AI в бъдеще, ако той улеснява всекидневието им, или е необходим за работата им. На противоположното мнение са 34% от анкетираните.

Въпреки това обществените нагласи към технологията остават противоречиви – 32% смятат, че AI ще донесе повече рискове, отколкото ползи, а също толкова очакват положителните и отрицателните ефекти да бъдат приблизително еднакви. Само 23% вярват, че ползите ще надделеят.

Най-сериозните обществени притеснения са свързани с бъдещето на труда. Общо 44% от анкетираните посочват загубата на работни места като едно от най-големите си притеснения от навлизането на AI.

На въпрос дали AI представлява заплаха за заетостта през следващите пет години 75% отговарят положително. От тях 42% смятат, че рискът засяга основно определени професии и дейности, докато 33% виждат сериозна заплаха за голяма част от работните места. Сред водещите притеснения са разпространението на фалшива информация и манипулации – 24%, злоупотребата с лични данни – 17%, и загубата на човешки контрол върху важни решения – 15%.

Най-високо е доверието при получаване на юридически съвети и правна помощ, където 51% биха се доверили напълно или по-скоро на AI система.

Общо 56% не биха се доверили на AI за поставяне на медицинска диагноза и назначаване на лечение, а 62% не биха поверили управлението на личните си спестявания и инвестиции на AI. Най-силно е недоверието към автономното шофиране – 66% не биха се доверили на автомобил без човек шофьор.

Общо 37% от българите предпочитат умерена държавна регулация, насочена основно към най-рисковите приложения на технологията. Други 36% настояват за строг контрол и ограничения, дори ако това забави технологичния прогрес, а 13% подкрепят забрана на определени видове AI.

Според 6% трябва да се даде максимална свобода за иновации без съществени ограничения, пише още в проучването на „Тренд“.