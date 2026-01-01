Парламентът избра своята квота във Висшия съдебен съвет. Напрежение възникна още при гласуването на първата кандидатура, но не заради личността на номинирания, а заради начина на водене на заседанието. От ДПС отправиха обвинения, а в пленарната зала се чуха и подмятания за „нова сглобка“ и „сватба“, които щели да вземат решенията за ВСС.

Съдийска колегия

Избрани с над 160 гласа

Емил Дечев – 167 „за“, 69 „против“, 0 „въздържал се“ (ДБ)

Иван Ранчев – 226 „за“, 0 „против“, 13 „въздържал се“ (ПБ)

Калин Баталски – 225 „за“, 1 „против“, 12 „въздържал се“ (ПБ)

Петьо Славов – 226 „за“, 0 „против“, 13 „въздържал се“ (ПБ)

Таня Радуловска-Мадамжиева – 189 „за“, 48 „против“, 0 „въздържал се“ (ПП-ДБ)

Цветко Лазаров – 226 „за“, 12 „против“, 1 „въздържал се“ (ПБ)

Решаващ вот за новия ВСС: Кои са номинираните и какви са шансовете за мнозинство

Отпаднали кандидати

Анета Антонова – 75 „за“, 1 „против“, 48 „въздържал се“ (ПБ)

Васил Пандов – 84 „за“, 0 „против“ (ПП)

Евгений Стайков – 96 „за“, 12 „против“, 0 „въздържал се“ (ПП)

Михаил Малчев – 88 „за“, 36 „против“, 0 „въздържал се“ (ПБ)

Светлозар Георгиев – 75 „за“, 12 „против“, 20 „въздържал се“ (ПП)

Силвия Цанова – 75 „за“, 36 „против“, 10 „въздържал се“ (ПБ)

Цвета Рангелова – 69 „за“, 58 „против“, 1 „въздържал се“ („Възраждане“)

Прокурорска колегия

Избрани с над 160 гласа

Андрей Янкулов – 203 „за“, 34 „против“, 1 „въздържал се“ (ПП-ДБ)

Веселин Вучков – 227 „за“, 12 „против“, 0 „въздържал се“ (ПП)

Екатерина Салкова-Гетова – 227 „за“, 0 „против“, 12 „въздържал се“ (ПБ)

Иван Калибацев – 226 „за“, 12 „против“, 0 „въздържал се“ (ПБ)

Красимир Комсалов – 226 „за“, 12 „против“, 0 „въздържал се“ (ПБ)

Отпаднали кандидати

Емил Дечев – 16 „за“, 69 „против“, 1 „въздържал се“ (ПП-ДБ)

Милена Асенова-Карагьозова – 78 „за“, 26 „против“, 19 „въздържал се“ (ПБ)

Стефан Милев – 90 „за“, 30 „против“, 0 „въздържал се“ (ПБ)

Народното събрание прие с 200 гласа „за“, един „против“ и 35 „въздържал се“ да се включат камерите на БНТ и микрофоните на БНР по време на гласуването на кандидатите за членовете на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота. Предложението беше направено от депутата от ДПС Хамид Хамид.

Предлагам да се включат камерите на БНТ и микрофоните на БНР, за да видят българските граждани тази „сватба на новата сглобка“ и избора на най-политическия орган в Съдебната власт, защото резултатът ще е това, заяви Хамид.

Според Николай Денков от „Продължаваме промяната“ трябва да се обърне внимание, че тези, които се опитват да спрат избора, се опитват да запазят сегашния състав на ВСС.

Хамид Хамид попита от кога публичността и искането да се включат камерите на БНТ и микрофоните на БНР е саботаж. Ако това не е осветляване на тъмните сделки, които сте правили, г-н Денков, здраве му кажете, коментира той.

Председателят на парламента Михаела Доцова каза, че при следваща процедура, която злоупотребява с правото, ще отнема думата, включително по искания за прегласуване.

По-рано ГЕРБ и ДПС обявиха, че ще гласуват "за" голяма част от кандидатите. Бойко Борисов смята, че има 13 - 14 достойни кандидатури, а Делян Пеевски обясни, че така цялата отговорност за Съдебната власт ще се носи от управляващите. Кандидатури издигнаха от „Прогресивна България“, „Демократична България“, „Продължаваме промяната“ и „Възраждане“. ГЕРБ и ДПС не издигнаха нито една кандидатура в тази процедура за избор на нов състав на ВСС.

Съгласно чл. 130, ал. 3 от Конституцията 11 от членовете на Висшия съдебен съвет се избират от Народното събрание с мнозинство от две трети, а други 11 – от органите на съдебната власт. Мандатът на изборните членове на ВСС е пет години.