Полицията разкри наркооранжерия в центъра на София и задържа двама души - 28-годишен мъж и 25-годишна жена, съобщиха от МВР.

Акцията е проведена на 18 ноември от служители на Осмо районно управление при СДВР след получена оперативна информация.

МВР

При проверка на адрес в централната част на столицата криминалистите открили 60 саксии с растения, електронни везни, влагоуловители, сушилни, препарати и оборудване за напояване, вентилация и осветление.

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Според изготвената експертна справка са иззети над 3 кг коноп, 6 кг зелена листна маса, 13 кг набрани глави марихуана и малко количество кокаин.

МВР

При операцията са задържани двама души. 28-годишният мъж е известен на полицията и е осъждан. След докладване на материалите в Софийската градска прокуратура 25-годишната жена е привлечена като обвиняема и задържана за 72 часа.