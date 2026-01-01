Трима мъже са обвинени за участие в организирана престъпна група, занимавала се с изнудване в област Перник. Те са задържани за срок до 72 часа след акция на ГДБОП, проведена на 18 ноември.

Според разследващите групата е действала от януари тази година, като за неин ръководител е сочен 31-годишният К.К. Другите двама обвиняеми са на 28 и 29 години.

МВР

МВР

По данни на прокуратурата участниците са оказвали психически тормоз и физическо насилие над длъжници и клиенти, за да получават пари. Установени са и случаи на телесни повреди, самоуправство и увреждане на имущество.

При акцията са извършени обиски и претърсвания на няколко адреса. Иззети са документи, електронни устройства и парична сума. Разпитани са и свидетели, част от тях пред съдия.

МВР

Тримата са привлечени като обвиняеми за участие в организирана престъпна група за изнудване. Окръжната прокуратура в Перник предстои да поиска от съда постоянен арест за всеки от тях.

Разследването продължава.