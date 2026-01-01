Опит за палеж предизвика взрив в жилище в Монтана, съобщиха от полицията.

На 19 ноември е подаден сигнал, че е направен опит да бъде запалена тераса на 1-ви етаж в блок.

В резултат на опита за палежа е възникнал обемен взрив в жилищния имот, собственост на 68-годишен мъж.

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По първоначално получени данни при извършения оглед на местопроизшествие се касае за умишлен опит за палеж.

Вследствие на палежа и последвалия обемен взрив е разрушена напълно дограмата на терасата на жилището, като размера на причинените щети са в процес на изясняване.

Няма пострадали хора. По случая се води разследване.