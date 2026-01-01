Кметът на София Васил Терзиев постави въпроса за необходимостта от реална финансова децентрализация и по-голяма самостоятелност на местните власти по време на среща с мониторинговата делегация на Конгреса на местните и регионалните власти на Съвета на Европа. Срещата се проведе на 17 ноември в Столичната община като част от мониторинговата мисия за оценка на прилагането на Европейската харта за местно самоуправление в България.

„Когато улицата пред блока е разбита, няма място за детето в детската градина или пътят до работа отнема твърде много време, хората търсят решение от кмета. И с право. Но отговорностите на общините растат, без да получаваме необходимите средства и правомощия да изпълняваме тези отговорности“, заяви кметът Васил Терзиев.

Финансова децентрализация и по-голяма самостоятелност на общините

Един от основните въпроси, обсъдени по време на срещата, беше липсата на пряка връзка между икономическото развитие на общините и средствата, с които те разполагат за изпълнение на своите функции.

В България приходите от данъка върху доходите на физическите лица и корпоративния данък постъпват в държавния бюджет. Общините не получават пряко определен дял от тези приходи, независимо от икономическата активност на тяхната територия.

Същевременно местните власти изпълняват все по-широк кръг от задължения, без това да е съпроводено с пропорционално увеличение на финансовите ресурси и правомощията им.

Като конкретен пример за София бяха посочени финансирането на градския транспорт и развитието на метрото — системи, които изискват значителни и дългосрочни инвестиции.

„София създава огромна икономическа стойност, но приходите от подоходния и корпоративния данък отиват изцяло в държавния бюджет. Нуждаем се от по-справедлив модел, при който част от средствата, генерирани в София, да могат да се инвестират обратно в развитието на града“, подчерта Терзиев.

Темата за финансовата децентрализация е сред основните препоръки на Конгреса на местните и регионалните власти към България още от предходния мониторинг през 2021 г.

В своята позиция Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) настоява за поетапно преотстъпване на 20% от приходите от данъка върху доходите на физическите лица и 10% от корпоративния данък на общините, съчетано с механизъм за финансово изравняване, който да гарантира подкрепа и за общините с по-ограничен приходен потенциал.

Според оценката на НСОРБ, въпреки отделни положителни промени през последните години, все още липсва цялостна реформа, която да осигури реална финансова и управленска самостоятелност на местните власти.

София изпълнява столични функции, но няма специален финансов статут

Друг основен акцент в разговора беше специфичното положение на София като столица и най-голям град в България.

Столичната община изпълнява функции, които надхвърлят обслужването на постоянното население на града. Те включват осигуряване на транспортна, техническа и обществена инфраструктура, използвана и от националните институции, бизнеса и хората, които ежедневно пътуват до столицата.

Въпреки тези допълнителни отговорности София няма специален финансов статут, който да отчита столичните ѝ функции и свързаните с тях разходи.

По време на срещата бяха обсъдени необходимостта от ясно разграничаване на финансовите ангажименти на държавата и общината, както и възможностите за въвеждане на допълнителни инструменти за финансиране на градското развитие.

Обсъдени бяха и възможностите за привличане на допълнителни инвестиции в развитието на София, включително чрез публично-частни партньорства.

Законодателни промени и самостоятелност на местната власт

В рамките на разговора бяха поставени и въпросите за предлаганите изменения в Закона за регионалното развитие.

Сред обсъдените законодателни предложения са въвеждането на одобрение от Министерския съвет за общинските планове за развитие и обособяването на София като самостоятелен статистически регион. В този контекст беше поставен въпросът за запазването на самостоятелността на местните власти при определянето на приоритетите за развитие на общините.

Беше засегнат и въпросът за съотношението между правомощията на централната и местната власт при определянето на приоритетите за развитие на столицата.

Поставена беше необходимостта от по-ясно разпределение на компетенциите, предвидими правила и гарантиране на възможността общините да планират и изпълняват собствените си политики в съответствие с потребностите на гражданите.

Мониторинг на местното самоуправление в България

Посещението на делегацията на Конгреса на местните и регионалните власти на Съвета на Европа се провежда в периода 17–19 ноември 2026 г. Неговата цел е да оцени прилагането на Европейската харта за местно самоуправление и изпълнението на препоръките към България от 2021 г.

В състава на делегацията участват съдокладчиците Белинда Готарди от Италия и Андрю Боф от Обединеното кралство, както и проф. Анхел М. Морено от Испания, председател на Групата на независимите експерти по Европейската харта за местно самоуправление.

В рамките на мисията са предвидени срещи с представители на Народното събрание, държавни институции, местните власти и Националното сдружение на общините.

Предходният мониторинг на Конгреса през 2021 г. завърши с осем основни препоръки към България, свързани с финансовата автономия, разпределението на правомощията и укрепването на местното самоуправление.

„Финансовата децентрализация звучи като сложен административен въпрос, но зад нея стоят съвсем конкретни неща — по-добри улици, удобен транспорт, повече места в детските градини. София има потенциала и проектите да се развива. Необходима ѝ е и финансовата самостоятелност, за да го прави с темпото, което хората очакват“, заяви кметът Васил Терзиев.