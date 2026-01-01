Парламентът избира членове на съдийската и прокурорската колегия на ВСС от квотата на Народното събрание.

Депутатите гласуваха кандидатите "за" кандидатите за членове на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота да бъдат допуснати в пленарната зала. Предложението направи председателката на правната комисия проф. Янка Тянкова, преди да прочете доклада на комисията.

„Моля на основание член 43, алинея 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание да подложите на гласуване допуск в зала на кандидатите за членове на съдийската и на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание“, каза Тянкова.

Кандидатите за съдийската колегия са Анета Методиева Антонова, Васил Христов Пандов, Евгений Севдалинов Стайков, Емил Иванов Дечев, Иван Христов Ранчев, Калин Кирилов Баталски, Михаил Александров Малчев, Петьо Димитров Славов, Светлозар Георгиев Георгиев, Силвия Димитрова Цанова, Таня Атанасова Радуловска-Мадамжиева, Цвета Валентинова Рангелова и Цветко Аспарухов Лазаров.

Кандидатите за прокурорската колегия са Андрей Иванов Янкулов, Веселин Бориславов Вучков, Екатерина Салкова-Гетова, Емил Иванов Дечев, Иван Георгиев Калибацев, Красимир Стефанов Комсалов, Милена Стефанова Асенова-Карагьозова и Стефан Емилов Милев.

След изслушването на кандидатите парламентарната комисия по правни въпроси реши единодушно, с 18 гласа „за“, всички те да бъдат предложени за обсъждане и последователно гласуване в пленарната зала.

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В продължение на четири дни комисията изслуша общо 21 магистрати – 13 кандидати за Съдийската колегия на ВСС и осем за Прокурорската колегия. Те се борят за шест места в Съдийската и пет в Прокурорската колегия. За избора на всеки кандидат са необходими две трети от гласовете на народните представители, или най-малко 160 гласа.

Съгласно чл. 130, ал. 3 от Конституцията 11 от членовете на Висшия съдебен съвет се избират от Народното събрание с мнозинство от две трети, а други 11 – от органите на съдебната власт. Мандатът на изборните членове на ВСС е пет години.

В петъчния парламентарен контрол на въпроси на депутатите ще отговарят министрите Пламен Абровски, Катя Ивкова и Иван Шишков.