Руското външно министерство съобщи, че днес е извикало финландския шарже д'афер в Москва, за да изрази протеста си срещу решението на Хелзинки да наложи още ограничения за руски граждани, включително спортисти, предаде Ройтерс.

В изявление на дипломатическото ведомство се посочва, че Москва разглежда този ход като „явна дискриминация по национален признак, която е в разрез не само с принципите на международното спортно движение, но и с основните норми в областта на правата на човека“. „Внимателно отчитаме всички конфронтационни финландски действия, които несъмнено ще бъдат взети предвид при по-нататъшното развитие на двустранните отношения“, пише още в изявлението.

Финландското правителство миналата седмица заяви, че ще забрани участието на руски спортисти в първия кръг от предстоящия сезон за Световната купа по ски-бягане в Рука. Забраната ще важи и за онези от тях, които се състезават като неутрални.

По-рано от Хелзинки бяха обявили и че от 16 ноември руски граждани с шенгенски визи ще могат да влизат във Финландия единствено за работа, която се смята за съществено важна за националните интереси на скандинавската страна.