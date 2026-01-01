Прокуратурата в Монтана взе участие в среща в рамките на Координационния механизъм за взаимодействие при работа по случаи на деца, жертви на насилие или в риск от насилие, свикана във връзка с постъпил сигнал за упражнено физическо насилие над малолетното дете в село Замфирово, съобщиха от обвинението.

Основната цел на срещата, проведена от дирекция „Социално подпомагане“ към Агенция за социално подпомагане-Берковица, бе координирането на действията между ангажираните институции и специалисти и конкретни мерки за оказване на подкрепа на пострадалото дете и работа с останалите деца, имащи отношение към случая.

Деца пребиха свой съученик с метална тръба в Монтанско, пострадалият е открит в безпомощно състояние

Вече е започнала работата с психолог с цел оказване на необходимата емоционална и психологическа подкрепа на пострадалото дете. Специалисти от Центъра за обществена подкрепа са предприели действия за работа със съучениците му.

Целта е да се осигури подходяща подкрепяща среда и да се предотвратят възможни негативни последици за децата, засегнати от ситуацията. Паралелно с това инспектор от Детска педагогическа стая е започнал работа с трите малолетни деца, посочени като извършители в сигнала.

С тях ще работи и Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН). Предприетите действия са насочени към защита на интересите на пострадалото дете, осигуряване на необходимата подкрепа и превенция на подобни прояви на насилие.

Районната прокуратура продължава взаимодействието си с компетентните институции в рамките на техните правомощия.

Припомняме, че деца пребиха свой съученик в берковското село Замфирово. По думите на близките на пострадалото дете побоят е станал във вторник след приключване на учебните занятия. 11-годишното момче е открито в безпомощно състояние, а семейството твърди, че е бито с дървени пръти, метална тръба и бокс.

Според разказа на бабата на детето Татяна Тодорова, всичко започнало, когато то си тръгнало от училище. „Той си тръгва и го подгонват, хвърляйки по него камъчета. Той отвърнал и оттам започнало всичко“, разказва тя. По думите ѝ момчето било преследвано в продължение на три часа от три деца, които впоследствие го настигнали на поляна извън селото.

Майката на пострадалото дете Тедислава Пламенов споделя, че синът ѝ отказва да се върне в училище. „Не може да преживее това, което се е случило с него“, казва тя. Жената обмисля да премести детето в друго училище в Берковица.