Средно 25 сантиметра е снежната покривка в София, а на места, като Банкя, достига 60–70 сантиметра. Данните съобщи кметът на столицата Васил Терзиев в публикация във Facebook, в която представи обобщение на обстановката след обилния снеговалеж.

По думите му за последните 15 години е имало само един по-обилен първи сняг – броени дни след началото на мандата му. Тогава снеговалежът е заварил дърветата все още с листа и е нанесъл сериозни щети на растителността в града.

Към 18:00 часа на терен са работили 172 снегопочистващи машини. Обработени са основните улици, маршрутите на градския транспорт, пътищата към болници, детски градини и училища, общинските пътища и Южната дъга на Околовръстния път.

Почиствани са също спирки, тротоари и подходи към подлези. При проверките обаче са установени непочистени спирки, за които отговаря „Столичен автотранспорт“. Терзиев заяви, че ще бъдат наложени санкции. По думите му на фирмите за снегопочистване вече са наложени глоби на обща стойност над 100 000 евро.

След спирането на снеговалежа усилията са насочени към вътрешнокварталните улици, като на места се извършват и повторни обработки. Към момента на публикацията 31 машини са продължавали работа, а останалата техника е била в готовност.

281 сигнала за паднали дървета

Аварийните екипи са получили 281 сигнала за паднали дървета, като около 40 от тях са за дървета, стоварили се върху автомобили. Работата по отстраняването им продължава.

По информация на кмета автобусният транспорт се е движил без сериозни затруднения. Най-много проблеми е имало при трамваите заради замръзнали стрелки, обледена контактна мрежа и технически неизправности. На отделни места закъсненията са достигнали 85 минути.

Продължило е и почистването и опесъчаването на двата основни планински пътя към Витоша. Столичната община е оказала съдействие и на Летище София, за да бъде възстановено изпълнението на полетите.

Васил Терзиев благодари на екипите на снегопочистващите фирми, градския транспорт, Столичния инспекторат, аварийните служби, както и на служителите, които работят по отстраняването на авариите в електропреносната, ВиК и топлопреносната мрежа. Той отправи благодарност и към столичани, които са почистили пространствата пред домовете си.

Въпреки че снеговалежът е спрял, температурата в столицата е паднала до минус 5 градуса. Кметът предупреди, че остава опасност от заледяване, и призова гражданите да бъдат внимателни.