Малко неща могат да се сравнят с аромата на прясно изпечен домашен хляб.

Златиста и хрупкава коричка, мека и въздушна сърцевина и неповторим вкус, който създава усещане за уют и топлина.

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Приготвянето на домашен хляб не изисква специални кулинарни умения. Необходими са само няколко основни съставки, малко търпение и няколко изпитани кулинарни хитринки.

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Необходими продукти:

500 г брашно

320 мл хладка вода

7 г суха мая или 20 г прясна мая

1 ч.л. захар

1½ ч.л. сол

2 с.л. зехтин или олио

Начин на приготвяне:

Разтворете маята и захарта в хладката вода и оставете сместа за около 10 минути.

Пресейте брашното в дълбока купа и добавете солта. Направете кладенче в средата и изсипете сместа с маята и мазнината.

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Замесете меко и еластично тесто. Месете около 10 минути, докато стане гладко. Покрийте го с чиста кърпа и го оставете на топло за около час или докато удвои обема си.

Оформете хляба и го поставете в тава, покрита с хартия за печене. Оставете го да втаса повторно за около 30-40 минути.

Направете няколко плитки разреза върху повърхността и поръсете с малко брашно.

Печете в предварително загрята фурна на 220 градуса за 15 минути, след което намалете температурата на 190 градуса и печете още около 25-30 минути.

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Малките тайни на неустоимия домашен хляб

Използвайте хладка, а не гореща вода, за да не унищожите маята. Не добавяйте прекалено много брашно при месенето, за да остане хлябът пухкав.

Оставете тестото да втаса добре - търпението е ключът към въздушната сърцевина. Поставете малък метален съд с гореща вода в долната част на фурната в началото на печенето. Парата ще помогне за образуването на хрупкава коричка.

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Оставете готовия хляб да се охлади върху решетка, преди да го разрежете. По желание към тестото можете да добавите маслини, сушени домати, розмарин, орехи, сусам или слънчогледови семки.

Поднесен с масло, домашна шарена сол или парче сирене, прясно изпеченият хляб превръща дори най-обикновеното хранене в истински празник за сетивата.

Защото понякога щастието има съвсем простичък аромат - този на топъл домашен хляб.