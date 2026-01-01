Ако има закуска, която връща спомените за детството още с първата хапка, това са домашните бухти.

Пухкави отвътре, златисти отвън и ухаещи на нещо вкусно още от кухнята - те са сред онези рецепти, които винаги успяват да съберат всички около масата.

Топ рецепта за мекици - пухкави, златисти и неустоимо вкусни

Хубавото е, че за приготвянето им не са нужни сложни продукти или специални умения. С няколко съставки и малко време може да се получи закуска, която е чудесна както за делничната сутрин, така и за мързелив уикенд.

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Необходими продукти:

2 яйца

400 г кисело мляко

1 ч.л. сода бикарбонат

1 с.л. захар

1 щипка сол

около 500-600 г брашно

олио за пържене

Как се приготвят?

Киселото мляко се разбърква със содата и се оставя за няколко минути, докато сместа шупне. Добавят се яйцата, захарта и солта и всичко се разбърква добре.

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Постепенно се добавя брашното, докато се получи меко и леко лепкаво тесто. Важно е брашното да не се слага наведнъж, защото прекалено твърдото тесто може да направи бухтите плътни, вместо пухкави.

Върху леко набрашнен плот тестото се разточва на не много тънък лист. Нарязва се на парчета с желаната форма.

Пухкав отвътре, златист отвън: Топ рецепта за вкусен и неустоим домашен кекс

Бухтите се пържат в добре загрято олио на умерена температура. Обръщат се, когато станат приятно златисти, след което се изваждат върху кухненска хартия, за да се отцеди излишната мазнина.

Накрая идва най-хубавата част - топлите бухти се сервират с пудра захар, сладко, мед или сирене, според вкуса.

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Тайната на добрия резултат е проста: тестото трябва да остане меко, а олиото да е достатъчно загрято, но не прекалено силно. Така бухтите се изпържват равномерно и остават пухкави отвътре.

И ако вкъщи се чудят какво ще има за закуска утре, отговорът вече е ясен: правят се бухти.