Инфлацията в еврозоната се ускорява рязко през септември, като достига 3,8% на годишна база спрямо 3,2% през август. България също отчита повишение – до 5,6%, което я поставя над средното равнище за валутния съюз, предаде БГНЕС, позовавайки се на оценката на "Евростат".

Годишната инфлация в България през септември е 5,6% при 5,0% месец по-рано. На месечна база обаче страната отчита спад от 0,1%. За сравнение, в еврозоната потребителските цени са нараснали с 0,6% спрямо август.

В рамките на еврозоната най-висока годишна инфлация през септември се очаква в Литва – 6,1%, следвана от България с 5,6%, Гърция с 5,1%, Кипър с 5,2% и Люксембург с 5,2%. Сред по-големите икономики Испания е с 5,0%, Италия – с 4,1%, Германия – с 3,3%, а Франция – с 3,4%.

Основният двигател на ускорението в еврозоната е енергията. Очакваното годишно поскъпване достига 18,8% през септември при 14,3% през август. Следват услугите с 3,2%, храните, алкохолът и тютюневите изделия с 1,4%, както и неенергийните промишлени стоки с 1,1%.

Данните са предварителна оценка. Пълният набор от хармонизирани индекси за септември ще бъде публикуван на 16 октомври.