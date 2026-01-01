Временно е ограничено движението по пътя Гривица – Згалево – Пордим в Плевенско, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".
Ограничението е поради пожар в близост до пътя. Движението се регулира от екипи на "Пътна полиция".
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Въведен е обходен маршрут по път I-3 Гривица – Тотлебен.
Преди два дни, отново заради пожар, беше ограничено движението по третокласния път между плевенските села Садовец и Крушовица.
В страната за последното денонощие са потушени 115 пожара. Пострадал е един човек.