Сред сигналите на родители до институцията на омбудсмана са и сигнали за начина, по който се оценяват знанията и уменията на учениците. Това заяви омбудсманът Велислава Делчева по време на дискусията „Визия: Образование, с което България изпреварва, а не догонва“, която се състоя в парламента по инициатива на председателя на парламентарната група на „Продължаваме промяната“ (ПП) Николай Денков. Жалбоподателите изискват повече внимание към разбирането, практическото прилагане на знанията и развитието на уменията, а не само към произвеждането на информация, посочи общественият защитник.

Според родителите повече учебен материал не означава автоматично по-качествено образование, поясни Делчева. Тя подчерта, че детето има нужда от време за четене, творчество, общуване, сън и почивка, за да бъде качествено обучението му.

Образованието трябва да се адаптира към навлизането на изкуствения интелект (ИИ). Родителите казват, че е много важно да намерим правилния баланс – технологиите трябва да бъдат полезен инструмент, без да заместват усилията на ученика и способността му сам да достига до решения, заяви също омбудсманът.

Велислава Делчева коментира, че дебатът за образованието и развитието на децата не трябва да оставя учителите на заден план. Като важни тя посочи намаляването на административната натовареност, повишаването на възможностите за квалификация и използването на съвременни методи за преподаване. Според омбудсмана е важно да се обърне внимание и на връзката между училището и семейството.

Образованието в България не трябва да догонва, а да създава бъдещето на България, заяви Делчева.