В района на Банско се провежда ключово национално обучение, което събира спасители от цялата страна и отново доказва, че готовността за реакция при кризи се кове в регионите. От 30 септември до 4 октомври планински спасители с 20 специално обучени кучета и 24 водачи от групата за спасяване към Планинската спасителна служба (ПСС) при БЧК усъвършенстват уменията си за работа при бедствия, аварии и катастрофи.

Обучението не е съсредоточено само в планински условия, а се провежда и на специализиран полигон в землището на село Драглище. Този полигон, създаден със съвместната подкрепа на общините Банско и Разлог, е пример за междуобщинско сътрудничество с национално значение, тъй като предоставя условия, близки до реалните при земетресения, наводнения и пожари.

За практическите задачи се използват и специално подготвени сгради, за да може екипите да отработят координацията си в критични ситуации, където всяка секунда е от значение за спасяването на човешки живот, съобщиха от Общината.

Значението на тази подготовка далеч надхвърля пределите на региона. Това са екипите, които България изпраща в помощ при международни кризи. През 2023 г. оперативна група от същото формирование участва активно в спасителните дейности след опустошителните земетресения в Турция.

Историята на групата включва и участия в спасителни операции след бедствията в Турция през 1999 г. и в Армения през 1988 г., което показва, че днешното учение в Банско е инвестиция в националната и международната сигурност.

От Община Банско коментираха важността на събитието: "Зад всяко спасително куче стои много обучение. Зад всеки водач - години опит, дисциплина и отговорност. А зад тяхната работа стои една обща цел, че когато бедствието се случи, да бъдат там, където някой има нужда от помощ." Според тях подготовката не е просто тренировка, а "инвестиция в готовността да бъде спасен човешки живот".