Предупреждават за опити за ало измами в Петрич.

Получените сигнали са за това, че представящи се за полицейски служители непознати лица въвеждат в заблуждение жители на града, като им търсят парични суми за залавяне на телефонни измамници, съобщиха от ОД на МВР.

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Органите на реда призовава жителите на областта за повишено внимание и проява на мнителност по отношение на лица, които чрез телефонно обаждане ги въвеждат в заблуждение с цел получаване на парични суми.

За предотвратяване на подобен вид престъпления, в случай на телефонно обаждане, при което са поискани парична сума, лични данни (име, ЕГН или адрес), както и номера на банкови сметки е необходимо гражданите веднага да се свържат с близки, роднини или съседи и веднага да позвънят на тел. 112 - избира се безплатно.