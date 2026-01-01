Авария по довеждащия водопровод при „Пукната скала“ е причината за оцветяването на водата в река Бели Искър, съобщиха от община Самоков

Във връзка с въпросите и дискусиите относно оцветяването на водата в река Бели Искър, Община Самоков поиска официална информация от „Водоснабдяване и канализация“ - София област.

В получения от дружеството отговор изрично се посочва, че в резултат на аварията няма химическо или биологично замърсяване и/или опасност от такова замърсяване на водата в реката.

Аварията е възникнала по довеждащия водопровод от местността „Пукната скала“ към Самоков. Вследствие на скъсването на участък от водопровода с дължина около 20 метра е станало свличане на земни и скални маси, които са попаднали в река Бели Искър и са причинили оцветяването на водата.

От „ВиК“-София област информират, че за отстраняване на последствията е необходимо почистване на речното корито със специализирана техника.

Дружеството е предприело организация за извършване на ремонта и възстановяване на авариралия участък. До отстраняване на аварията водоснабдяването на Самоков се осигурява от Рилския водопровод.