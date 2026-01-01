Украинското разузнаване и негови партньорски служби разполагат с данни за планирани руски атаки срещу европейски държави. Продължава размяната на удари между Москва и Киев.

Украинският външен министър Андрий Сибига заяви пред журналисти, че Москва се опитва да възпрепятства или поне да отслаби подкрепата за Украйна, като увеличи заплахите за Европа с операции в страни от ЕС, пише БНР .

Сибига каза, че всъщност Европа вече е във война с Русия, независимо как се опитва да убеди себе си, че не е така, и че Русия гледа на ситуацията по този начин.

Украинският първи дипломат отбеляза, че руските подривни дейности в европейските държави са отишли далеч отвъд хибридната война. Според данните от разузнаването подготовката за руско нападение би трябвало да е европейски приоритет.

Същевременно продължава размяната на удари. Русия атакува и тази нощ Южния мост в украинската столица Киев. Нанесени са щети на многоетажна жилищна сграда. Един човек е убит, а няколко са ранени.

Руското министерство на отбраната съобщи, че мостът над река Днепър в Киев, който беше ударен и вчера, е бил използван за прехвърляне на войски и военни товари към украинските сили в района на Донбас.

Ударени са също електрическа подстанция в Киевска област, промишлен комплекс в пристанище Измаил, Одеска област, и товарен кораб, превозващ военна техника и стоки с двойна употреба към пристанище Одеса.

Украйна е атакувала руския град Волгоград, като мишени на дронове са били промишлени обекти, съобщи губернаторът на Волгоградска област Андрей Бочаров. Нападението е причинило пожар в жилищен блок. Има най-малко един ранен.

Украински активист и канал за мониторинг посочиха като вероятни цели петролната рафинерия във Волгоград и станцията за разпределение на петрол в Самара - важно съоръжение за транспортиране на петрол, което и преди е било обект на атаки от страна на украинските сили. Петролната рафинерия във Волгоград е една от най-големите в Русия.