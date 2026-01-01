Основната цел на предложените от експертите на Министерството на финансите промени е да бъде пресечена търговията с домашна ракия с неясен произход и без доказателства за качеството ѝ в стопански обекти. Това заяви вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев по време на парламентарния блиц контрол.

Донев след меметата: Нямало да дебне кой пие домашна ракия, а кой я продава незаконно

Той отговори на въпрос на Божидар Божанов от „Демократична България“ дали ще бъдат оттеглени текстовете в предложените промени в Закона за акцизите и данъчните складове, свързани със съхранението на домашна ракия.

„Основната цел на предложението, което е било направено от експертите в Министерството на финансите, е да се пресече, да се забрани, да се спре търговията с домашна ракия без ясен произход и без доказателства за качеството на тази течност в стопански обекти“, посочи Донев.

Вицепремиерът увери, че спорният текст ще бъде редактиран, така че да не допуска двусмислено тълкуване и да не поражда съмнения за това какви действия могат да предприемат контролните органи.

Донев се позова и на данни на Агенция „Митници“ за 2025 г. и от началото на 2026 г., според които при проверки в стопански обекти са откривани големи количества етилов алкохол с неясен произход и съмнително качество.

По думите му именно тези случаи са в основата на предложените промени. Целта е да се ограничи търговията с подобен алкохол в различни стопански обекти – сред тях фризьорски салони, къщи за гости, ресторанти и автосервизи.

Гълъб Донев: Не посягаме на домашната ракия, контролът е върху незаконната търговия

Донев подчерта, че става дума за места, в които при проверки Агенция „Митници“ открива големи количества алкохол без необходимите документи.

Той припомни, че и действащият режим по Закона за акцизите и данъчните складове забранява търговията с подобна ракия. По думите му предложеното от експертите на финансовото министерство представлява уточнение на съществуващите текстове, направено въз основа на установеното при проверките на терен.

„Нито са имали идея да забраняват държането на такава ракия от тези, които произвеждат ракия, и от техните семейства“, подчерта финансовият министър.

Донев коментира и думите на Божидар Божанов за предложение на „Демократична България“ за промени в Закона за виното и спиртните напитки. Идеята е на малките обекти да бъде позволено не само да подаряват, но и да продават ракия в ограничени количества.

„Може би забравяте случаите, в които след употребата на такъв алкохол си заминаха много български граждани“, заяви Донев.

Според него, ако се обсъжда разрешаване на продажбата и употребата на подобен алкохол в малки обекти, трябва да има ясни гаранции за неговото качество.

„След като искате да разрешите продажбата и употребата на такъв алкохол в малки обекти, трябва да държим сметка на качеството на този алкохол, да държим сметка за здравето и живота на българските граждани, не така лековато да променяме законодателството само и само да угодим на едни или други слоеве от българското общество, така че да могат да продават такава ракия“, каза вицепремиерът.

„Нашата цел е преди всичко запазване на здравето и живота на българските граждани“, подчерта още Гълъб Донев.