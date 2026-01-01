Мощни експлозии разтърсиха йеменската столица Сана, като се съобщава, че те са вследствие на въздушни удари, нанесени от изтребители на водената от Саудитска Арабия коалиция, предаде ДПА.

Очевидци съобщиха пред агенцията, че експлозии са били чути в различни части на Сана, а от района на президентския дворец са се издигали стълбове дим.

Телевизионният канал на бунтовниците хути - "Ал Масира", съобщи, че "саудитската агресия" е била насочена срещу Сана, както и срещу още три провинции. Не бяха предоставени подробности за естеството на целите или мащаба на щетите.

Ударите последваха съобщение на водената от Саудитска Арабия коалиция, че е прехванала две балистични ракети и четири дрона, изстреляни от подкрепяните от Иран хути към южната част на Саудитска Арабия.

"Продължаваме да предприемаме и прилагаме оперативни мерки за възпиране на терористичните милиции на хутите", заяви говорител на коалицията.

Хутите засилиха атаките си срещу Саудитска Арабия на фона на нова ескалация на войната в Йемен. Саудитска Арабия подкрепя международно признатото правителство на Йемен и многократно е нанасяла въздушни удари срещу хусите като част от ръководената от нея военна коалиция.