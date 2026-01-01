Централната избирателна комисия (ЦИК) прие план за машинното гласуване за президентските избори на 25 октомври в изпълнение на Изборния кодекс, съобщиха от комисията.

Планът предвижда управление на криптографски ключове. При предаване на изходен код данни за параметризиране на специализираните устройства за машинно гласуване (СУМГ) се използват компресирани файлове, заключени с криптографски ключ. Размяната на криптографски ключове на файлове с изходен код или бази данни се извършва на два етапа, като всеки от ключовете се предоставя от страните, които ги генерират, в запечатан плик, е записано в решението.

Криптографските ключове са изградени на базата на ключова дума от три части. Всяка от тези части е предложена от член на ЦИК и е записана на хартиен носител, който също е запечатан в плик.

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ЦИК възлага на „Информационно обслужване“ АД издаването на цифрови сертификати за използване в СУМГ върху смарткарти, предоставени от ЦИК. Смарткартите се предават от ЦИК на изпълнителя за параметризация на СУМГ, която се извършва от изпълнителя на дейностите за машинно гласуване.

Планът включва също съхранение и транспорт на СУМГ. Те се съхраняват в склад в София. В склада има инсталирана алармена система и система за видеонаблюдение и запис. Всяко движение и преместване на СУМГ се извършва само след разпореждане на ЦИК.

Относно транспортирането на СУМГ е създадена организация за непрекъснат съпровод и охрана от полицейски служители, отбелязаха от Комисията.

Председателят на ЦИК Георги Хорозов преди дни каза, че не вижда сериозен риск в машинното гласуване при подготовката, която е направена, и че при машинното гласуване няма недействителни гласове, каквито има при гласуването на хартия.