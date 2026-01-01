Испанският крал Фелипе Шести и кралица Летисия ще посетят на 13 и 14 октомври испанските ексклави в Северна Африка Сеута и Мелиля, два месеца и половина след миграционната криза, която избухна в Сеута, предаде Франс прес, като се позова на съобщение от двореца.

Последната визита на испански монарх в тези две територии – на Хуан Карлос – беше през ноември 2007 г. Тогава посещението доведе до дипломатическа криза с Мароко, което има претенции за суверенитет над тях.

Крал Фелипе Шести, който е на трона от 2014 г., ще посети двата ексклава за първи път.

Това безпрецедентно посещение е "договорено между правителството и двореца", съобщи последният.

На 30 и 31 юли над 70 000 мигранти нахлуха в Сеута, прекосявайки границата от Мароко – масов миграционен поток, по време на който над сто от тях загинаха, предимно в морето, съобщиха тогава властите в Мадрид и Рабат.

Оттогава голямата част от тези мигранти се върнаха в Мароко, но няколко хиляди остават в Сеута, в резултат на което ситуацията там се влоши, а това води до изблици на насилие и почти ежедневни протести на местните жители.

Кризата предизвика силно дипломатическо напрежение в рамките на Европейския съюз, главно между Испания и Италия, и постави под още по-силен натиск испанския премиер социалист Педро Санчес, обвиняван от дясната и крайнодясната опозиция в Мадрид в либерализъм в миграционната си политика и спрямо съседно Мароко.