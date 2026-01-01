Около 100 души са загинали по време на масовото нахлуване от Мароко в испанския ексклав Сеута, заяви кметът на града Хуан Хесус Вивас по време на заседание на Европейския парламент, предаде Ройтерс. Между 3000 и 5000 мигранти все още се намират в Сеута.

"Събитията в Сеута разтърсиха политиката на целия континент", заяви еврокомисарят по въпросите на миграцията Магнус Брунер и предупреди, че ЕС е уязвим, ако граничният контрол зависи от добрата воля на съседна на Съюза страна. Никой от мигрантите в Сеута не може да пътува към континентална Испания или към други страни от ЕС, подчерта обаче Брунер.

"До момента не е имало незаконно преминаване на мигранти, пристигнали в Сеута по време на масираното нахлуване през границата миналата седмица, към континенталната част на Испания", заяви по-рано днес говорител на ЕС, цитиран от Ройтерс.

"От испанските власти разбираме, че до този момент незаконното преминаване към континенталната част на Испания и Европа е било успешно предотвратено", каза говорителят по време на пресконференция.

В края на юли около 72 000 мигранти навлязоха от Мароко в испанския полуексклав Сеута по суша и море при най-масовото преминаване на границата в най-новата история на града. По данни на Мадрид около 69 500 от пристигналите впоследствие са се върнали в Мароко. Много от тях заявиха, че са напуснали Сеута поради липсата на храна и подслон и след като са разбрали, че не могат да продължат към континенталната част на Испания.