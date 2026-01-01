Върховите пожари са сред най-сериозните рискове за българските гори, предупредиха експерти в сферата на опазването на горите.

Природозащитната организация WWF съобщи, че 10% от възникналите пожари са върхови, тоест засягат короните на дърветата. В публикувана в научната платформа „Климатека“ статия се посочва, че върховите пожари могат да са доведат до екстремни пожари.

Бързата реакция със специализирана авиационна техника в рамките на първите часове на един върхов пожар е ключова за овладяването му, обясни Костадин Вълчев, инженер лесовъд и старши експерт „Гори“ в WWF, цитиран от организацията.

Прехвърлянето на пламъците към короните на дърветата води до образуването на върхов пожар (crown fire), разяснява доц. д-р Момчил Панайотов, преподавател в специалност „Дендрология“ в Лесотехническия университет и автор в „Климатека“. По думите му такива огнени стихии имат силно непредвидимо поведение и възможност за много бързо разпространение и разрастване.

WWF подчертава още, че върховите пожари обикновено възникват в труднодостъпни терени, където не може да достигне наземна техника.

Проучване на организацията показва, че най-застрашени от пожари у нас са горските масиви в Югоизточна и Югозападна България – областите Хасково, Ямбол, Бургас, Стара Загора, Благоевград, Кюстендил и Софийска област. В Северозападна България (областите Видин и Монтана) и в централните части на Северна България (област Ловеч) пожарите са по-редки, но в някои случаи достигат по-големи размери. От WWF отново подчертаха нуждата от специализирана летателна техника за страната ни за гасенето на пожари.

Според Момчил Панайотов планинските иглолистни масиви на Южна и Югозападна България са изложени на риск от екстремни горски пожари. По думите му страната ни е уязвима и заради слабо развитата горска пътна мрежа, липсата на специализирана авиация за гасене на пожари, недостатъчните системи за ранно откриване и изоставането в превантивните мерки.

В края на юли от Югозападно държавно предприятие (ЮЗДП) съобщиха, че засегнатите от пожари горски територии от началото на годината са 408 декара, от които 30 декара са върхово опожаряване, при което огнената стихия унищожава напълно дърветата.

От WWF цитират данни на Европейската информационна система за горските пожари (EFFIS), според които през последните 16 години пожари горят средно в около 12 000 хектара български гори (120 000 декара). "Това е територия с размер около половината от територията на Природен парк „Витоша“, анализират от организацията.

Преди дни в анализ беше посочено, че страната ни е сред най-тежко засегнатите от горски пожари в ЕС с близо 300 000 изгорели декара за година.