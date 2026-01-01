Гръцката полиция обяви за издирване осъден за тежки престъпления албански гражданин, успял да избяга два пъти с хеликоптер от гръцки затвор, съобщават гръцките медии.
Предполага се, че 48-годишният Алкет Ризай е замесен в инцидент със стрелба от неделя сутринта на плажно заведение в Анависос в района на Атина. При инцидента бяха ранени двама души. По случая се издирват трима души, сред които е и Алкет Ризай.
Осъденият за тежки престъпления албански гражданин, излежава в затвора в Домокос, Централна Гърция две доживотни присъди за двойно убийство и допълнителна 25-годишна присъда, свързана с два случая на бягство с хеликоптер от затвора в Коридалос.
Ο βαρυποινίτης δεν επέστρεψε στις φυλακές Δομοκού μετά τη λήξη της άδειάς του. Εξετάζεται παράλληλα η εμπλοκή του στο ένοπλο επεισόδιο στην Ανάβυσσο. https://t.co/58OFOGKspm— Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ (@Kathimerini_gr) September 16, 2026
Според подадена от гръцката полиция информация Ризай е имал законно разрешително да напусне затвора, но не се явил в мястото за лишаване от свобода в понеделник, съобщава обществената телевизия ЕРТ.
Издадена е заповед за ареста му. От януари 2021 г. до 7 септември 2026 г. Алкет Ризай е напускал затвора 16 пъти и всеки път е спазвал датата на връщането си.
От полицията провеждат операция по издирването на мъжа, за който се предполага, че може да е въоръжен и опасен, съобщава сайтът Нюз ин. Наблюдават се летища и пристанища. Акцията обхваща не само района на Атина, но и територията на цялата страна. Властите не изключват вероятността да е избягал или да планира бягство в чужбина.
48-годишният Ризай два пъти е бягал с хеликоптер от затвора в Коридалос. Двата случая - през 2006 г. и 2009 г. предизвикаха сериозен обществен отзвук. Заедно с него тогава избяга и известният в престъпните среди Василис Палеокостас. Второто бягство на двамата престъпници беше записано от охранителните камери.
През 2013 г. Ризай отново успява да избяга от затвора, този път в Маландрино след като взима за заложници петима служители като използва фалшиво взривно устройство.
Είχε κρατήσει σωφρονιστικούς υπαλλήλους ομήρους και είχε γίνει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα του ελληνικού αστυνομικού ρεπορτάζ. Αν και βαρυποινίτης, τα τελευταία χρόνια ο Αλκέτ Ριζάι έπαιρνε άδειες και επέστρεφε κανονικά στη φυλακή. Μέχρι τη ... https://t.co/lWD0KoNjSR— ΤΟ ΒΗΜΑ (@tovimagr) September 15, 2026
През 2021 г. е принуден да се предаде на властите.
Алкет Ризай е обект на разследване и във връзка с убийство, извършено от български гражданин в затвора Домокос. През февруари тази година български гражданин, излежаващ доживотна присъда в мястото за лишаване на свобода, простреля смъртоносно друг затворник. Сред свидетелите, дали показания по случая, е и Алкет Ризай.
Албанският гражданин влиза в криминалните хроники в началото на 90-те години на миналия век като според информацията е участвал в търговия с наркотици и поръчкови убийства, посочва Нюз ин.