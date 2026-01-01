Гръцката полиция обяви за издирване осъден за тежки престъпления албански гражданин, успял да избяга два пъти с хеликоптер от гръцки затвор, съобщават гръцките медии.

Предполага се, че 48-годишният Алкет Ризай е замесен в инцидент със стрелба от неделя сутринта на плажно заведение в Анависос в района на Атина. При инцидента бяха ранени двама души. По случая се издирват трима души, сред които е и Алкет Ризай.

Осъденият за тежки престъпления албански гражданин, излежава в затвора в Домокос, Централна Гърция две доживотни присъди за двойно убийство и допълнителна 25-годишна присъда, свързана с два случая на бягство с хеликоптер от затвора в Коридалос.

Според подадена от гръцката полиция информация Ризай е имал законно разрешително да напусне затвора, но не се явил в мястото за лишаване от свобода в понеделник, съобщава обществената телевизия ЕРТ.

Издадена е заповед за ареста му. От януари 2021 г. до 7 септември 2026 г. Алкет Ризай е напускал затвора 16 пъти и всеки път е спазвал датата на връщането си.

От полицията провеждат операция по издирването на мъжа, за който се предполага, че може да е въоръжен и опасен, съобщава сайтът Нюз ин. Наблюдават се летища и пристанища. Акцията обхваща не само района на Атина, но и територията на цялата страна. Властите не изключват вероятността да е избягал или да планира бягство в чужбина.

48-годишният Ризай два пъти е бягал с хеликоптер от затвора в Коридалос. Двата случая - през 2006 г. и 2009 г. предизвикаха сериозен обществен отзвук. Заедно с него тогава избяга и известният в престъпните среди Василис Палеокостас. Второто бягство на двамата престъпници беше записано от охранителните камери.

През 2013 г. Ризай отново успява да избяга от затвора, този път в Маландрино след като взима за заложници петима служители като използва фалшиво взривно устройство.

През 2021 г. е принуден да се предаде на властите.

Алкет Ризай е обект на разследване и във връзка с убийство, извършено от български гражданин в затвора Домокос. През февруари тази година български гражданин, излежаващ доживотна присъда в мястото за лишаване на свобода, простреля смъртоносно друг затворник. Сред свидетелите, дали показания по случая, е и Алкет Ризай.

Албанският гражданин влиза в криминалните хроники в началото на 90-те години на миналия век като според информацията е участвал в търговия с наркотици и поръчкови убийства, посочва Нюз ин.