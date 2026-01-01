42-годишен мъж си направи домашна лаборатория за наркотици във Враца, съобщиха от полицията.

Жилището е претърсено на 15 септември. Мъжът е криминално проявен и осъждан.

Разбиха депо за наркотици в София, дрогата е разпространявана чрез „дроп локации“ (СНИМКИ)

Открити са пликчета с амфетамин, кетамин, множество бутилки с различни химични вещества - солна киселина, фосфорна киселина, ацетон, лекарствени продукти, мерителни съдове, материали и вещества използвани за производство на наркотични вещества, 3 ел. везни.

Мъжът е задържан и по случая се води разследване.