Официално бе открита реновираната сграда на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ и Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ - Стара Загора. Това съобщиха от полицията.

Обновяването е реализирано по проект, финансиран по Механизма за възстановяване и устойчивост, по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“ по Националния план за възстановяване и устойчивост. Проектът е съфинансиран със средства на Министерството на вътрешните работи.

Общата стойност на проекта е малко над 206 хиляди евро, а периодът за изпълнението му е от май 2024 г. до края на юни 2026 г. В рамките на проекта е завършено саниране на сградата, топлоизолация на хоризонтална покривна конструкция, подмяна на дограма и гаражни врати, климатизация с енергоспестяващи климатици, както и осигуряване на достъпна среда за хора в неравностойно положение. При обновяването е запазен архитектурния облик на сградата, разположена в централната част на град Стара Загора.

Гости на церемонията бяха директорът на ГДПБЗН главен комисар Александър Джартов, г-н Николай Николов съветник на министъра на вътрешните работи, директорът на ОДМВР-Стара Загора старши комисар Димитър Машов, областният управител на Стара Загора доц. д-р Калоян Дамянов, секретарят на община Стара Загора Николай Диков, полковник Христо Хаджиев заместник-командир на Втора Тунджанска механизирана бригада, представители на изпълнителя на строително монтажните работи на строителя, проектанти и консултанти по проектирането, представители на консултанта по строителния надзор.

МВР

„Това е сграда, която успяхме да реновираме по Плана за възстановяване и устойчивост. Така, че в края на пожароопасния сезон имаме поводи да се усмихваме. Получаваме нова техника, екипировка и стъпка по стъпка продължаваме по пътя, който е свързан с осигуряване на по-добри условия и защита на нашите служители. “ С тези думи директорът на ГДПБЗН главен комисар Александър Джартов се обърна към присъстващите.

„За мен е чест и висока отговорност да бъда днес сред Вас и да предам от името на министъра на вътрешните работи неговите поздрави за днешния празник. Политическото ръководство на МВР високо оценява Вашите усилия и ще направи всичко възможно да получите, това което заслужавате, а именно по-висока степен на защита в различни ситуации и по-добри условия за работа“, каза в изказването си съветникът на министъра на вътрешните работи.

Приветствие към директора на РДПБЗН-Стара Загора старши комисар Стоян Колев и състава на РДПБЗН и РСПБЗН-Стара Загора отправиха и областният управител на Стара Загора доц. д-р Калоян Дамянов и секретарят на община Стара Загора Николай Диков.

Водосвещение бе отслужено от представители на Старозагорска митрополия. С танци бяха поздравени присъстващите на церемонията от танцьорите от общински ансамбъл „Загоре“.