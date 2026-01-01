Белият дом защити изявление на американския президент Доналд Тръмп, предизвикало вълна от коментари в социалните мрежи, според което Иран би унищожил градовете Сан Диего и Лос Анджелис, ако разполагаше с ядреното оръжие, предаде Франс прес.

Директорът за връзките с обществеността на Белия дом Стивън Чонг написа в социалната мрежа Екс, че "медийната психоза около изявлението на президента Тръмп е напълно неоснователна. Президентът каза ясно, че американските градове щяха да бъдат заплашени, ако не беше сложил край на иранската ядрена програма".

Говорейки за повишението на цените на горивата от началото на конфликта в Близкия изток по време на предизборен митинг в Небраска, президентът републиканец заяви, че "това е малка цена, която трябва да платим за сигурността на света и нашата страна".

Докато посочваше също какво може да се случи на Техеран, ако използва ядреното оръжие, американският президент продължи речта си пред гражданите в Небраска с думите: "Могат да унищожат един град. Нека да унищожат Лос Анджелис. Нека унищожат Сан Диего. Това е една малка цена, която трябва да платим".

Изказванията на американския президент, които засягат двата големи града в щата Калифорния, предизвикаха овации и аплодисменти от страна на публиката, към която Тръмп се обърна, но бяха използвани срещу него, в съкратен вариант, от лидери на демократите в Калифорния.

"След като изпрати Националната гвардия и морската пехота да окупират Калифорния, Доналд Тръмп сега казва, че нашите врагове трябва да унищожат Лос Анджелис и Сан Диего. Той е опасен, луд човек", посочи губернаторът на Калифорния Гавин Нюсъм.

"Сан Диего не е косвена жертва. Ние никога няма да бъдем една малка цена, която трябва да се плати. Оставете настрана нашия град от вашата безотговорна войнствена реторика", реагира, от своя страна, кметът на Сан Диего Тод Глория.