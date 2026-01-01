Заседанието в Окръжния съд в Пловдив по мерките за неотклонение на шестима от групата, обвинена в Пловдив за изпиране на пари, се отлага с два часа.

Съдът, обвиняемите и адвокатите им се запознават с материалите, които са 26 тома. В залата стана известно, че по досъдебното производство има секретни материали.

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По досъдебното производство бяха задържани 10 души, но с обвинения са седмина. Акцията се състоя на адреси в областите Пловдив, София, Варна, Благоевград, Враца, Монтана и Велико Търново.

600 000 евро иззети, седем обвиняеми: Нови разкрития за мащабната схема за пране на пари

По информация на прокуратурата по банковите сметки на фирмите фантоми са преминали преводи на обща стойност над 10 млн. евро. Спрямо единия от тях е е взета мярка за неотклонение „гаранция“, а за останалите шестима прокуратурата иска постоянен арест.

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"За част от задържаните има данни за предишни престъпни прояви със сходен характер, но към момента няма активно досъдебно производство и обвинение", каза пред журналисти прокурор Иван Спиров.

Групата действа от декември 2024 до ноември 2026 г. - изпирала средства от т.нар. инвестиционни измами, жертви на които са предимно граждани на различни държави.

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Освен за участие в организираната престъпна група петима от обвиняемите са привлечени като обвиняеми и за финансови операции за около 3,5 млн. евро по сметки на две дружества в България. По делото са установени над 10 фирми фантоми, чиито парични потоци предстои да бъдат изследвани.

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Те са били вписани на имената на малоимотни граждани в България и чужбина, през които са преминавали незаконно придобити финансови средства от инвестиционни измами и други престъпления. Използвани са били банкови сметки в Нидерландия, Испания, Германия, Ирландия, Израел, Албания Франция.