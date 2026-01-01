Четирима мъже са задържани за срок до 24 часа във връзка с разследване на незаконен лов в землището на казанлъшкото село Асен. Случаят е под надзора на Районната прокуратура в Стара Загора.

Работата по случая започнала незабавно след сигнал, получен на 18 ноември 2026 г., за незаконен лов в района и поискана помощ от служители на Национален парк „Централен Балкан“.

Около 20:10 ч. в село Асен, община Павел баня, полицейски служители спрели за проверка високопроходим автомобил, управляван от 34-годишен мъж. В него пътували още двама мъже на 31 и 29 години.

В автомобила били открити уред за нощно виждане и две дългоцевни огнестрелни оръжия – нарезни карабини с поставени супресори, както и боеприпаси. Оръжията и боеприпасите били законно притежавани от двама от мъжете.

Тримата заявили, че са били на лов за вреден дивеч в западната част на землището на селото. По техни данни с тях е имало и втори автомобил, управляван от техен познат.

По-късно 33-годишният мъж бил установен в село Скобелево с друг високопроходим автомобил. Той също заявил, че около час по-рано е бил на лов за вреден дивеч със свои приятели. При проверката в задната част на автомобила му бил открит чувал с четири тела на диви зайци.

Иззети са още две радиостанции, бинокъл и метална четиринога.

По случая в Районното управление в Казанлък е образувано досъдебно производство по чл. 237, ал. 2 от Наказателния кодекс. На 34-годишния мъж е повдигнато обвинение, а четиримата са задържани за срок до 24 часа.