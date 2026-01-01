От 1 декември започва периодът, в който здравноосигурените могат да сменят личния си лекар. Възможността за избор на нов общопрактикуващ лекар ще бъде отворена до 31 декември, напомнят от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).

Смяната на личния лекар може да се извършва два пъти годишно – през юни и декември. За целта пациентът трябва да избере нов общопрактикуващ лекар, който има договор с НЗОК, и да попълни регистрационна форма за постоянен избор.

Формулярът може да бъде закупен от книжарница за специализирана медицинска документация или да бъде изтеглен безплатно от интернет страницата на Здравната каса. След попълването му пациентът трябва да го представи на новоизбрания лекар заедно със здравноосигурителната си книжка. Ако няма такава, се представя третият екземпляр от регистрационната форма.

Смяната може да стане и онлайн

Здравноосигурените имат възможност да сменят личния си лекар и по електронен път чрез Персонализираната информационна система (ПИС) на НЗОК. За това е необходим електронен подпис. Услугата е достъпна в раздел „Е-услуги“, чрез менюто „Избор на личен лекар“.

Как да проверим кой лекар има свободна практика?

Преди да направят избора си, пациентите могат да потърсят информация за общопрактикуващите лекари с договор с НЗОК в съответното населено място. Справката е достъпна на интернет страницата на Здравната каса.

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Още един полезен детайл: Не е задължително новият личен лекар да бъде в населеното място по постоянен адрес. Пациентът може да избере общопрактикуващ лекар в друго населено място, но е добре да прецени дали ще може да ползва услугите му при необходимост.

Какво става, ако личният лекар откаже да запише пациент?

Изборът на общопрактикуващ лекар е право на здравноосигуреното лице. Ако избраният лекар откаже да извърши регистрацията, пациентът може да потърси съдействие от съответната районна здравноосигурителна каса.

Трябва ли да уведомим за смяната досегашния си личен лекар?

Не е необходимо здравноосигурените лица да уведомяват за смяната на своя общопрактикуващ лекар предходния лекар, тъй като това се извършва по служебен път в районната здравноосигурителна каса (РЗОК).

Кога можем да сменим личния лекар и извън тези срокове?

В определени случаи изборът на нов общопрактикуващ лекар може да бъде направен и извън регламентираните периоди през юни и декември. Това е възможно при промяна на настоящия адрес на пациента, при прекратяване на договора на досегашния лекар с НЗОК или когато е установена трайна невъзможност той да оказва медицинска помощ.

При временно пребиваване в друго населено място за период от един до пет месеца здравноосигурените могат да направят и временен избор на личен лекар. След изтичането на този срок те автоматично се връщат към постоянния си общопрактикуващ лекар.

Здравното досие

Важно е да се знае, че смяната на личния лекар не води до загуба на здравното досие или на информацията за извършените до момента прегледи и изследвания. Данните за здравноосигуреното лице се съхраняват в системата и остават достъпни съгласно установения ред.

Какво да направите, ако правата ви са нарушени?

При нарушаване на правата Ви на здравноосигурен, може да подадете сигнали до директора на съответната РЗОК или до НЗОК, като в случаите на неправомерно взети суми прилагате копие от финансовия документ, издаден от лечебното заведение.

Ако имате допълнителни въпроси относно смяната на личния Ви лекар, може да се обърнете към НЗОК, като позвъните на телефонния номер за въпроси от гражданите 0800 14 800.

Личният лекар

Общопрактикуващият лекар (ОПЛ) има ключова роля както в диагностиката и лечението на различни заболявания, така и в проследяването на състоянието на пациентите. Той може да назначава необходимата терапия, но при по-сложни случаи, когато са нужни допълнителни изследвания или специализирана апаратура, насочва пациента към съответния специалист.

Една от основните задачи на личния лекар е профилактиката и ранното откриване на заболявания. Той следи за наличието на рискови фактори, оценява вероятността от развитие на здравословни проблеми и предприема мерки за ограничаване или предотвратяване на риска. Особено внимание се отделя на социалнозначими заболявания като високо кръвно налягане, диабет, различни онкологични заболявания, хронични белодробни заболявания и остеопороза.

При липса на оплаквания и установени отклонения профилактичният преглед се извършва веднъж годишно. Той включва общи медицински изследвания, както и допълнителни изследвания, съобразени с възрастта и пола на пациента. Профилактичните прегледи са задължителни за здравноосигурените лица, като при неявяване без уважителна причина законът предвижда санкция.

Личният лекар има и ангажимент да проследява пациентите с хронични заболявания чрез диспансеризация. Сред тях са хората с артериална хипертония, захарен диабет и исхемична болест на сърцето.

Друга важна част от работата му е здравното консултиране. Общопрактикуващият лекар съветва пациентите как да променят начина си на живот при наличие на рискови фактори, обръща внимание на вредите от тютюнопушенето и употребата на алкохол, както и консултира приема на различни медикаменти, включително противозачатъчни средства и хормонозаместителна терапия.