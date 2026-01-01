България е предприела всички възможни мерки за защита на морското си пространство след атаките с дронове срещу кораби в Черно море, но не разполага с необходимите средства за постоянно наблюдение на цялата си изключителна икономическа зона. Това заяви премиерът Румен Радев пред журналисти.

По думите му основният проблем е откриването на нисколетящи и морски дронове, които имат малка радиолокационна отразяваща повърхност. За ефективното им засичане е необходимо наблюдение от въздуха, каквото България не може да осигурява непрекъснато със собствени средства.

Радев обясни, че страната е поискала помощ от съюзниците си, но тя се предоставя периодично и не гарантира постоянно покритие на морското пространство.

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Премиерът посочи, че в крайбрежната зона са съсредоточени допълнителни средства за наблюдение и противодействие. По думите му са усилени дежурствата с вертолети и самолети Су-25, МиГ-29 продължават да изпълняват постоянните си задачи, F-16 извършват периодични патрулирания, а се предвижда и пребазиране на самолети L-39.

Военноморските сили също са приведени в готовност за реакция.

Въпреки това Радев призна, че България няма достатъчно способности за надеждно наблюдение и разузнаване в цялата изключителна икономическа зона.

Той обясни, че наземните радиолокационни станции имат ограничения при откриването на малки цели, движещи се ниско над морската повърхност. Според него ефективното наблюдение изисква специализирани въздушни платформи и значителни инвестиции.

Премиерът отправи критики към предишните управляващи за недостатъчните инвестиции в подобни способности. Той даде за пример договора за изтребителите F-16, подписан през 2019 г., като заяви, че при по-ранното им въвеждане в експлоатация България би могла да разполага с по-големи възможности за наблюдение.

Радев посочи още, че дължината на външната граница на българската изключителна икономическа зона надхвърля 500 километра, което според него прави изключително трудно осигуряването на непрекъсната защита с кораби и противодронни системи.

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По повод критиките на опозицията, че правителството все още не е посочило кой стои зад атаките срещу корабите, Радев обясни, че откритите останки са предадени на съюзнически държави, разполагащи с необходимите технически лаборатории.

Той отхвърли обвиненията, че България и партньорите ѝ се страхуват да назоват извършителите, като подчерта, че заключенията трябва да се основават на доказателства.

Премиерът коментира и отговорността на държавата при инциденти в изключителната икономическа зона. Според него България има ангажимент за аварийно търсене и спасяване, с който службите са се справили успешно.

Той поздрави военнослужещите от Военновъздушните и Военноморските сили за действията им при тежки условия и за участието им в операции по спасяване на човешки живот.

На въпрос дали трябва да бъде свикан Консултативният съвет за национална сигурност заради атаките Радев посочи, че решението принадлежи на президента.

Според премиера дори при максимално използване на наличните военни способности не може да се гарантира пълна защита на всички граждански кораби в огромното морско пространство.

Той подчерта, че България работи активно по дипломатически път за прекратяване на войната в Украйна, включително чрез Европейския съюз и НАТО.

По думите му именно прекратяването на конфликта е единственият сигурен начин да бъде премахната заплахата от нови атаки срещу гражданското корабоплаване.

Радев коментира и европейските обсъждания за ново финансиране на Украйна. Той отхвърли твърденията за заплахи от Брюксел за спиране на европейски средства за България заради позицията на правителството.

Според него в Европейския съюз се търси консенсус и вече се обсъждат варианти, при които държави, които не желаят да финансират военна помощ, могат да участват чрез хуманитарна подкрепа.

Премиерът направи разграничение между прякото предоставяне на средства и гарантирането на европейски заем за Украйна. Той подчерта, че при обсъждания финансов механизъм въпросът е свързан с гаранциите по заемното финансиране.

Радев заяви, че България би могла да участва в програми за образование, здравеопазване и отопление през зимата.

При евентуално включване в подобни механизми правителството ще настоява помощта да достига и до районите с компактно българско население в Украйна.

Според премиера България носи отговорност за съдбата на сънародниците си зад граница и трябва да използва възможностите си, за да ги подкрепя.

Премиерът коментира и финансирането на отбранителни проекти по европейския механизъм SAFE.

Той посочи, че съществува възможност България да се възползва от допълнителни средства, включително при преразпределяне на неизползвано финансиране от други държави.

Радев обаче предупреди, че възможностите за модернизация на армията не зависят единствено от наличието на средства.

По думите му страната трябва да разполага с административен капацитет за подготовка на проектите, провеждане на процедурите, доставка на оборудването и обучение на военнослужещите.

Той подчерта, че дори при дълги гратисни периоди по заемите България не може да реализира едновременно неограничен брой големи инвестиционни проекти във въоръжените сили.

Европа рискува да остане извън преговорите за бъдещата си сигурност

В заключение Румен Радев отправи критики към европейския подход към преговорите за мир в Украйна.

Според него Европа не участва достатъчно активно в процесите, които ще определят бъдещата архитектура за сигурност на континента.

Премиерът заяви, че европейските държави продължават да поставят акцент върху ценностите и желаните резултати, докато други големи международни сили подхождат към конфликта през призмата на прагматизма, реализма и интересите.

По неговата оценка Европа може да се превърне в ефективен участник в мирните преговори само ако сближи подхода си с реалностите на международната политика.

Радев предупреди, че ако европейските държави останат извън разговорите, съществува риск решенията за бъдещата сигурност на Европа да бъдат взети без нейното пълноценно участие.