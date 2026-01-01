Предложението София да е домакин на три състезания по скейтборд и да построи скейт парк срещу 10 млн. евро предизвика остри критики в Столичния общински съвет. Докладът е внесен от кмета Васил Терзиев, председателя на СОС Цветомир Петров и общинските съветници Димитър Петров и Иван Таков.

„Имаме толкова огромни проблеми в столицата, че тя не прилича на столица, а на забравен малък град, но даваме 10 млн. евро за скейт състезания“, каза общинската съветничка Ваня Григорова, която гласува против.

Тя попита защо няма подробна сметка за какво ще бъдат похарчени парите и дали това не създава възможност за корупция. „Според мен „да“, каза Григорова. Тя припомни, че през 2024 г. СОС одобри 7,5 млн. евро за по-добри условия на труд в градския транспорт, които и досега не са отпуснати, въпреки уверенията на кмета, че транспортът е приоритет.

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Според Вили Лилков от „Синя София“ София няма никаква готовност за толкова голямо спортно събитие. „Това събитие ще бъде провалено, което ще бъде повод за грандиозен скандал“, каза той. Лилков уточни, че не е против големите спортни събития, но сравни сумата с 10-те млн. евро, които Министерството на спорта има за цялата 2026 г. за ремонт на спортни съоръжения и за младежки дейности. Той попита на каква цена е дадена подкрепата за доклада.

Иван Сотиров, също от „Синя София“, който също гласува против, заяви, че в СОС вече година има ново икономическо мнозинство, което се договаря и подкрепя кмета по различни теми, например за бюджета.

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Председателят на групата на „Спаси София“ Борис Бонев обвини ГЕРБ и кмета, че са се съюзили. „На третата година от началото на мандата по един безпрецедентен начин ГЕРБ се прегърнаха и се целунаха с кмета Терзиев в коалиция, която позволи 10 млн. евро от общинския бюджет да отидат в състезания по скейтборд през следващите три години“, каза той. Според Бонев 90% от докладите на Терзиев и заместниците му се приемат с помощта на ГЕРБ.

По думите му толкова много пари трябва да отидат за скейт паркове, спортни площадки и друга инфраструктура в кварталите. „За мен е обидно да зная, че за всички 126 клуба по младежки спорт в София се отделя по 1 млн. евро годишно“, каза Бонев.