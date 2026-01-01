Украинският президент Володимир Зеленски пристигна днес в Берлин за среща на върха на "Коалицията на желаещите", обединяваща близо 40 държави, които подкрепят Украйна в отбраната ѝ срещу Русия, предаде ДПА.

"Пристигнах в Берлин с нашия екип", написа Зеленски в социалната мрежа Екс.

"Приоритетите на Украйна са укрепването на противовъздушната ни отбрана, подкрепата в енергийния сектор и финансовата помощ, дипломатическите усилия и следващите стъпки към прекратяване на войната и гарантиране на сигурността."

"Правим всичко възможно, за да осигурим пълноценното участие на Европа в преговорния процес и да постигнем резултати на тези срещи", добави украинският президент, визирайки преговорите с Русия с посредничеството на САЩ.

Зеленски посочи, че са планирани и двустранни срещи с германския канцлер Фридрих Мерц и други европейски партньори.

Очаква се американските преговарящи Стив Уиткоф и Джаред Къшнър също да участват в днешните разговори, чиято цел е да бъдат координирани следващите стъпки в преговорите с Русия, провеждани с посредничеството на САЩ в Абу Даби.

Европейските държави, сред които Германия, настояват да участват в преговорите за прекратяване на войната между Русия и Украйна.

"Коалицията на желаещите" беше създадена в началото на 2025 г. в подкрепа на Украйна. Понастоящем тя обединява близо 40 държави, сред които Япония, Полша и Канада.

Целта на коалицията е да предоставя на Украйна оръжия за отбраната ѝ срещу пълномащабната руска инвазия, започнала през февруари 2022 г., както и хуманитарна и финансова помощ.