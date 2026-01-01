Премиерът Румен Радев заяви, че правителството няма да преразглежда бюджетния дефицит между първо и второ четене на бюджета, тъй като той е наследен от предишните управления. От Париж, където по покана на френския президент Еманюел Макрон присъства на традиционния военен парад по случай националния празник на Франция, той коментира още предложението на Европейската комисия за процедура по свръхдефицит срещу България, войната в Украйна, европейската отбрана, санкциите срещу Русия и полетите на Делян Пеевски.

Бюджетният дефицит

На въпрос дали би подкрепил преразглеждане на бюджетния дефицит между първо и второ четене, премиерът отговори, че това не е възможно, тъй като сегашният дефицит е наследен от предишните управления.

„Как да го преразгледаме, като дефицитът е завещан от другите управления. Той е много, много висок. Направили сме всичко възможно, за да го свалим до една приемлива норма“, заяви Радев.

По повод предложението на Европейската комисия да започне процедура за свръхдефицит срещу България премиерът заяви, че подобна процедура вече е прилагана спрямо редица държави членки на Европейския съюз.

„Това е процедура, която е налагана на много държави в ЕС. Не приемам критики, помощ и акъл от партии, които докараха страната до тази катастрофа и докараха страната до свръхдефицит“, каза Радев.

Премиерът обяви, че през следващите няколко месеца ще бъде изготвен проектът на държавния бюджет за 2027 г., който според него ще бъде ключов за финансовата стабилност на страната.

„Този бюджет ще бъде един силен аргумент, за да не се налагат подобни санкции на България“, заяви Радев, визирайки процедурата за свръхдефицит.

Радев: ЕК започва процедура по прекомерен дефицит срещу България, възможни са санкции

За санкциите срещу Русия

По повод решението патриарх Кирил и руският бизнесмен Вагит Алекперов да бъдат извадени от последния пакет европейски санкции срещу Русия премиерът заяви, че България за първи път открито защитава националния си интерес.

„За първи път България се заявява открито за своя национален интерес и за първи път виждаме, че няма нищо страшно в това“, каза Радев.

По думите му Европейският съюз е силен само когато силни са и неговите държави членки.

„Те могат да бъдат силни само когато отстояват своя интерес, а това поведение се уважава от всички партньори“, добави премиерът.

За войната в Украйна и „Коалицията на желаещите“

Радев благодари на френския президент Еманюел Макрон за поканата да присъства на националния празник на Франция.

„Това е един истински символ на вечния стремеж на човечеството към свобода и демокрация“, каза той.

Премиерът съобщи още, че лично е получил покана от президента Макрон за участие в „Коалицията на желаещите“, но България няма да се присъедини към инициативата.

„Аз лично получих покана от президента Макрон за участие в Коалицията на желаещите, но мисля, че мястото на България не е там, защото ние не участваме в коалиция, която настоява за продължаваща финансова и военна помощ за Украйна. Ние такава не предоставяме“, заяви Радев.

По думите му решението на конфликта не може да бъде постигнато с повече военна помощ.

„Решението на този конфликт не е в неговото удължаване с военни средства, а в силна дипломатическа мисия“, каза премиерът.

За общата противоракетна отбрана

По повод решението на девет европейски държави и Украйна да създадат коалиция за изграждане на обща противоракетна отбрана срещу заплахата от руски балистични ракети премиерът заяви, че България не участва в този формат.

„Всички решения, които касаят България, се вземат в друг формат. Тези неща се решават в рамките на ЕС и НАТО“, каза Радев.

Решението за създаването на коалицията беше обявено в Париж по време на среща на т.нар. „Коалиция на желаещите“ в подкрепа на Украйна. Френският президент Еманюел Макрон заяви, че проектът цели не само подкрепа за Киев, но и укрепване на европейските отбранителни способности.

Полетите на Делян Пеевски

По повод информацията за полетите на Делян Пеевски и действията на вътрешния министър Иван Демерджиев премиерът заяви, че случаят не е добър сигнал за България.

„Не е добре за България. Това показва лошо. Това означава, че в България не е имало съобразяване със санкциите по „Магнитски“. Тук въпросът не е в самите полети. Въпросът е кой и как е плащал тези полети и ние ще извадим всичко наяве“, каза Радев.