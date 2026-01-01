Жена на 30 години пострада при самокатастрофа на пътя между Опан и Гълъбово. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Стара Загора.

На 13 юли около 16.35 ч. на пътя Опан – Гълъбово е настъпило пътнотранспортно произшествие.

Автомобил се преобърна в Старозагорско, ранен е пътник

По първоначална информация е самокатастрофирал лек автомобил "Тойота'', управляван от 30-годишна жена. Колата излиза извън пътното платно и с предната си част се блъска в храстовидни растения, продължава движението си напред и се преобръща по таван в нива.

Кола се обърна по таван на „Тракия“, майка и дете се разминаха без наранявания

Водачката е откарана и прегледана от екип на ЦСМП в болница в Стара Загора и е освободена без опасност за живота.

Тя е тествана за употреба на алкохол отчетен е отрицателен резултат.

В сектор "Пътна полиция" е съставен акт за установено административно нарушение и протокол за ПТП с пострадало лице.